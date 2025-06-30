全台最富里換人！　台北市松山區中華里奪冠

▲綜合所得稅申報示意照，非指當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部發布最新綜所稅統計專冊，112年度全國最富里前5名大洗牌，台北市松山區中華里挾學區、金控進駐等優勢，成為高所得者嚮往地區，該地以綜合所得總額平均數衝破500萬元大關，達到526.6萬元，奪下冠軍寶座，靠竹科新貴稱霸多年的新竹市東區關新里屈居第2。

據最新版「112年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」統計，綜所稅申報戶約688萬多戶，綜合所得總額平均數以新竹市152.4萬元續居全台之首，新竹縣以135.3萬元排名第2，台北市128.7萬元排名第3；台北市以外的其餘5個直轄市則落在79萬至86.4萬元之間。

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112年度全台前5名最富里方面，由台北市松山區中華里，以綜合所得總額平均數526.6萬元居首，其他村里望塵莫及，但中位數只有98.4萬元，顯示相當不均富。

台北市松山區中華里111年度綜合所得總額僅213.7萬元，並未擠入前5名，112年躍居榜首，推測可能與有富者遷入有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德聽到松山區中華里奪下全台最富里名號直呼不可思議，該區多為老房子、明顯的都更大案則是救國團所屬建物改建，很難想像有富人在其中。

不過，松山區中華里有凱基金（2883）總部進駐，又近台北長庚，加上周邊有民生國小、介壽國中學區，額滿學校一位難求，設籍踴躍，富裕人士提早卡位。



除了松山區中華里，新竹市東區關新里112年度排名第2，綜合所得總額平均數達461.4萬元，同時中位數也高達347.9萬元；台北市士林區永福里以平均數346萬元，重返第3名，不過中位數僅有80.3萬元；第4名是新竹縣竹北市東平里平均數341.6萬元，中位數243萬元，新竹縣寶山鄉三峰村平均數337.1萬元，排名第5，中位數僅66.4萬元。