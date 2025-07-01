航港局「2025海運安全季」開跑　公私協力強化民眾航安意識

記者張佩芬／台北報導

為提升全民海上活動安全意識及推廣海運安全政策，交通部航港局今(1)日舉辦「2025海運安全季」啟動記者會，航港局局長葉協隆在會上指出，台灣四面環海，海上交通不僅是我們日常生活的一部分，更是重要的觀光與產業運輸途徑，海上的各種活動越來越多元，目前擁有遊艇駕照已逾3.1萬，小船駕照5.1萬，海上安全的重要性更加不容忽視。



▲左起中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會理事長林宗毅、長杰航運總經理陳忠生、台灣航業總經理仇忠林、交通部航政司司長韓振華、航港局局長葉協隆、台灣遊艇帆船協會理事長陳柏叡、中華民國海事工程聯合促進會理事長曾國正、台灣遊艇工業同業公會秘書長張學樵。（圖／記者張佩芬攝）

因此，航港局特別規劃本次的「海運安全季」宣導活動，從今年7月到8月分別聚焦在「客船」、「遊艇」及「浮具」3個不同主題，這些夏季常見的海上活動看似日常，但只要一個小疏忽就可能釀成危險，例如搭船時攜帶危險品、救生設備未穿妥，或出航前未確認氣象預報等，這些容易輕忽的小事，卻常是意外發生的原因。

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今日的記者會，交通部航政司韓振華司長、台灣航業公司仇忠林總經理、台灣遊艇帆船協會陳柏叡理事長、台灣遊艇工業同業公會張學樵秘書長、中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會林宗毅理事長、長杰航運公司陳忠生總經理等人蒞臨共同參與，配合夏季海洋活動頻繁時機，聚焦客船與載客小船、遊艇及浮具等3大主題，推廣正確航安觀念。

▲航港局局長葉協隆指出今年客船搭乘人次估計將達516萬人次。（圖／記者張佩芬攝）

航港局表示，本次活動為首度辦理全國性海運航安宣導活動，主要分為3個宣導主題，客船及載客小船著重推廣乘客搭船時的安全注意事項，遊艇強調如何正確辨識遊艇類型，浮具聚焦於浮具及個人定位無線電示標(PLB)之登錄，並製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾於旅途或日常生活中都能輕鬆接收最新且正確的航安資訊。

記者會現場除以輕鬆詼諧之行動劇詮釋各主題安全理念之外，亦邀請各與會貴賓共襄盛舉進行啟動儀式，揭露本次活動標語「開船搭船多注意 快樂平安出航去」，象徵攜手各公私部門共同推動航安政策的決心。

▲與會貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

葉協隆指出，近5年來海事案件自109年221件下降至113年的170件，降幅23%，其中港區事件自95件降至42件，降幅46%。今日展開的海運安全季系列活動因經費有限，局內員工自製、自拍、自演海運安全季宣導短片，放在航港局官網與YouTube與各相關碼頭播放，連結網址：https://www.youtube.com/watch?v=TgTQVeOaGeU&t=3s

航港局強調，面對夏季水域活動高峰，期望能透過本次的宣導活動提升全民對於航安知識與政策的認識，實踐「開船搭船多注意，快樂平安出航去」之核心理念；未來該局將持續精進各項航安規範與政策，保障人民的海上安全與權益，使所有民眾都能渡過一個快樂又安全的夏日時光。

海運安全季-客船安全懶人包

https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Detail/de8bcfeb-5c23-4b09-aca4-48e60d82ce28?SiteId=1&NodeId=50113

海運安全季-遊艇安全懶人包

https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Detail/0eda38e5-215f-41aa-b978-713b4323d52d?SiteId=1&NodeId=50114

海運安全季-浮具安全懶人包

https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Detail/ab14e089-3ac1-437d-aff5-dbbdd4ac4d38?SiteId=1&NodeId=10431