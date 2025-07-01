6檔ETF換血一文看！　00918、00915皆納台新金踢兆豐金

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

6檔台股ETF換股揭曉，以規模逾822億元的大華優利高填息30（00918）與規模高達318.55億元的凱基優選高股息30（00915）最受關注，兩檔規模逾百億元以上ETF不約而同皆納台新金（2887）等多檔金控入成分股，同時踢掉官股金控龍頭兆豐金（2886）。

依照台灣指數公司公告，此次成分股納入和刪除之變動將自2025年7月1日(星期二)交易結束後、自2025年7月2日(星期三)起生效。

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凱基優選高股息30ETF（00915）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」，規模318.55億元，受益人數16.95萬人，增刪14檔。

新增：潤隆、瑞昱、群光華航、富邦金、國泰金、凱基金、元大金、潤泰全、上海商銀、樺漢、洋基工程、 矽創、潤泰新。

剔除：微星、億光、義隆、京城銀、兆豐金、信邦、欣銓、 智易、 榮剛、 中磊、 中美晶、環球晶、 富邦媒、豐泰。

大華優利高填息30ETF（00918）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指」，規模822.66億元，受益人數27.25萬人，增刪11檔。

新增：儒鴻、鴻海、京元電子、富邦金、元大金、台新金、 潤泰全、 臻鼎-KY、啟碁、寶成、 潤泰新。

剔除：亞泥、聚陽、東元、宏碁、國產、兆豐金、大聯大、中美晶、環球晶、 群聯、中保。

兆豐龍頭等權重ETF（00921）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，規模22億元，受益人數2.1萬人，增刪6檔。

新增：儒鴻、華城、冠軍、正隆、台光電、櫻花建。

剔除：遠東新、 亞德客-KY、和成、永豐餘、台達電、 國產。

群益台ESG低碳50ETF（00923）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」，規模188.42億元，受益人數11.41萬人，增刪3檔。

新增： 亞德客-KY、貿聯-KY、大聯大。

剔除：儒鴻、華城、微星。

永豐ESG低碳高息ETF（00930）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」，規模億61.44元，受益人數4.18萬人，增刪24檔。

新增：聚陽、堤維西、勤美、伸興、華碩、 群光、億光、美律、 義隆、可成、國產、宏璟、第一保、 國泰金、全科、瑞鼎、德淵、中美晶、群益證、橘子、倉和、復盛應用、 匯僑設計、大江。

剔除：中宇、興農、友達、中華電、 京城銀、統一證、華南金、玉山金、兆豐金、遠百、全漢、太醫、 新鼎、 中租-KY、元大期、 群益期、新普、台郡、崑鼎、達方、宇瞻、可寧衛、光隆、信義。

台新永續高息中小ETF（00936）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，規模118.78億元，受益人數6.75萬人，增刪14檔。

新增：福懋、 仁寶、聯強、大同、億光、漢唐、 京元電子、 國產、冠德、文曄、橘子、 復盛應用、志強-KY、百和。

剔除：中華、宏碁、創見、京城銀、統一證、國票金、大聯大、遠雄、 亞翔、頎邦、力成、 台燿、群電、至上。

