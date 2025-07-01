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台北市攜14家優質企業展現AI驅動實力　成功拓展馬國與東協市場

▲馬來西亞台灣形象展台北館開幕貴賓合照，左起馬來西亞電腦及多媒體工業協會(PIKOM)執行長翁建耀、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處組長章遠智、台北市政府產業發展局股長洪瑀儂、外貿協會秘書長王熙蒙及PIKOM主席劉潤傑。(圖／貿協提供)

▲馬來西亞台灣形象展台北館開幕貴賓合照，左起馬來西亞電腦及多媒體工業協會(PIKOM)執行長翁建耀、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處組長章遠智、台北市政府產業發展局股長洪瑀儂、外貿協會秘書長王熙蒙及PIKOM主席劉潤傑。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

台北市政府產業發展局攜手14家優質企業，於6月23至25日的2025年馬來西亞台灣形象展設立「台北主題館」，以「AI-Driven, Future Taipei」為主題，展示台北在AI、智慧醫療及綠色永續三大領域的創新成果與解決方案。此次參展不僅成功協助企業拓展馬來西亞及東協市場，更促成逾2,300萬美元的潛在商機。

馬來西亞作為東協的關鍵經濟體，擁有多元族群與開放經濟的特性，近年加強推動經濟轉型與數位創新，更積極設置資料中心，帶動馬來西亞對AI技術、高效運算、數據分析及智慧應用領域的強勁需求。呼應此趨勢，台北市政府緊扣國家五大信賴產業的AI推廣目標，設立AI展出主軸，進一步強化東協區域市場的產業連結與技術推廣，為參展企業開拓跨國合作與市場拓展的機會。

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此次參展的台北市企業橫跨多元領域，展出豐富的AI與數位創新解決方案。亮點產品包括展嘉科技的AI驅動IIoT邊緣解決方案、和亞智慧的熱成像及AI物件識別方案、自由系統的IT委外服務、佑華科技的硬碟資料抹除機、城智科技的AI全場域人臉追蹤技術、達多科技的磁吸式外接固態硬碟、映寰科技的穿戴式空氣清淨機降噪耳機，以及瑞元資訊的AI即時翻譯機和飛幕科技的AI互動透明廣告螢幕。

在智慧醫療及綠色永續領域，台灣先盟的PFP低碳循環全降解分解纖維複合材料、蘊域科技的非接觸式Edge-AI跌倒偵測事件相機、生訊科技的穿戴式無線中央生理訊號監視系統、智得電能的白光抗菌燈具，以及華新醫材的全塑可回收環保鑽石型口罩等創新產品，均得到買主高度肯定。

▲馬來西亞大型企業貴賓團指名參觀台北館。(圖／貿協提供)

▲馬來西亞大型企業貴賓團指名參觀台北館。(圖／貿協提供)

台灣生產超過九成的先進AI晶片，為全球人工智慧創新提供了關鍵的硬體基礎，本次參展企業所發展的AI技術及應用-AI驅動的邊緣運算、語音辨識、監控安全與多語翻譯工具，令馬來西亞買主十分驚艷。

例如瑞元資訊的AI即時翻譯機，因具備強大語音辨識與全天候即時翻譯功能，獲吉隆坡多家飯店及零售服務業買主青睞；蘊域科技的非接觸式Edge-AI跌倒偵測事件相機，吸引馬來西亞智慧居家品牌AiHome欲導入其HouseCare系統；而佑華科技的硬碟資料抹除機，也因應資安管理需求受到當地大型企業集團指名洽談。

為促進當地業界對參展企業與解決方案的認識與交流，台北主題館於展覽期間特別舉辦一對一洽談會、貴賓導覽暨交流、台北智慧生活家定時活動及媒體專訪，成功吸引當地買主、公協會與媒體的關注。

此外，為深化雙邊交流及掌握市場動向，本團特別前往馬來西亞數位經濟機構(MDEC)及馬來西亞電腦及多媒體業公會(PIKOM)參訪，讓參展企業第一手掌握當地數位轉型政策及市場進入條件。

台北市政府產業發展局表示，今年台北市經貿拓銷計畫鎖定東協市場展出，藉由專業規劃的商機媒合，協助台北市優質企業擴大國際能見度，同時也藉此提升台北市在全球的城市形象與影響力。

更多「2025年台北市經貿拓銷計畫」相關活動詳情，可密切關注台北市政府產業發展局官網及FB粉絲專頁。如有任何問題，也可隨時與本案執行單位財團法人中華民國對外貿易發展協會聯繫，聯絡人:邵小姐(02-2725_5200#71811)。

關鍵字： 台北市優質企業AI驅動實力拓展馬國東協市場

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