不只台積電！　達人「333法則」揭12檔飆股

▲投資達人陳威良指出，今年以來台股挑戰多，但不必過於悲觀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國對等關稅即將上路，全球無不屏息以待；投資達人、證券分析師陳威良認為，台股陷入22,000點區間保衛戰，接下來的投資策略應回歸個股基本面，他以3關鍵詞挑出12檔未來漲幅有機會超過3成的個股，讓投資人就算面對動盪局勢，照樣能賺錢。

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對等關稅大限即將到期，台股陷入22,000點區間保衛戰，「今年股市考驗多，但也不必太悲觀，投資到最後，決定股價高度的還是企業基本面。」投資達人陳威良強調。

台灣外銷出口數據不僅能做為台股的領先指標，也適用觀測全球股市方向，陳威良指出，今年第2季碰上關稅暫緩期，台灣廠商全面拉貨，導致出口旺季提早出現，大盤也跟著逐步墊高，「近期台股漲多回檔，在年線附近盤整，這段時間依舊能把握機會布局。」

不過他也提醒，台幣升值帶來的匯兌損失，將是台灣企業接下來要面臨的挑戰，特別是在第2季財報揭露下會更清晰，「台幣每升值10%，對整體上市櫃企業獲利影響約6%至7.5%，若股價已有一段漲幅，當財報出現地雷，股價反應就會很劇烈。」因此建議選股上最好找高毛利率企業，較能維持優勢。

他以台積電為例說明，歷年本益比區間在14倍至22.8倍，計算平均合理價為本益比16.9倍；以今年為例，合理價是997元，抓整數1,000元為軸心，上下波動正負100元都在可接受範圍；再以預估每股純益計算，2028年或2029年台積電獲利有機會上看100元，隨著本益比推升，屆時股價可望挑戰3,000元。

「股價跌破年線是絕佳買點，要是再向下往2年線或10年線靠近，就繼續買進。」陳威良說明，台積電是市值最大企業，股價漲跌深受外資進出影響，當外資拚命賣，賣到跌不下去時，代表有政府或壽險基金「粗壯的手」在背後承接，也是進場好時機。

盤點今年以來漲幅逾8成的飆股有16檔，接下來還能挑出翻倍飆股嗎？「單押1檔翻倍飆股難度高，但改採『333』法則，也就是抓出3檔、有機會各賺3成報酬的股票，比較可行。」他認為飆股應符合下列條件：產品漲價與高毛利率、透過淨利年增率看併購是否真獲利、合約負債增加、企業資本支出攀升、公司透過可轉債籌資、大股東籌碼流向及投信資金布局方向。

陳威良以可轉債（空單和大戶籌碼）、併購（營收及淨利年增率）、缺貨漲價（營收及毛利率）3大關鍵詞題材挑選出12檔可關注的個股。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/BlUYCexx7Ww

3大指標找飆股

資料來源：陳威良提供

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