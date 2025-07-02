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中國偷渡「台灣半導體」先進技術　企圖在台積電下單

投資索爾思光電的無錫市國聯發展集團，是江蘇無錫市政府出資的大型國有集團。（翻攝無錫新傳媒）

▲投資索爾思光電的無錫市國聯發展集團，是江蘇無錫市政府出資的大型國有集團。（圖／鏡週刊提供，下圖）

圖、文／鏡週刊

中資透過多層境外公司來台收購半導體先進技術，藉由境外公司再將技術秘密轉移到對岸的手法曝光。本刊接獲爆料指出，索爾思光電在2016年賣給中資背景的鴻為資本，2021年鴻為將索爾思股權賣給無錫的國有企業－國聯集團卻未向經濟部申請，先進的半導體技術就這樣被偷偷地洗到中國了，日前在身交所上市的東山精密依規定公告收購索爾思，才讓中國偷渡台灣半導體先進技術的手法意外曝光。

索爾思光電，不僅具備3奈米先進晶片的設計能力，還擁有最夯的矽光子關鍵技術，卻早在2016年與2021年2度易手，收購方都有中資色彩。本刊調查，索爾思在台已29年歷史，前身為嘉信光電，是由任職於貝爾實驗室的台籍專家黃呈嘉博士在1996年成立，主要研發光通訊技術與產品，受到網際網路泡沫衝擊，全球光通訊廠陷入營運困境，2007年美國光通訊廠MRV來台收購嘉信光電，同時與在中國收購的飛博創光電合併，改名為索爾思光電，成為百分之百的外（美）資公司。

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2016年12月，MRV把索爾思出售給有中資背景的鴻為資本，2021年鴻為資本又將其轉賣給有中國國企背景的启瀾企業及一村資本，2家公司都由江蘇無錫市的國聯發展集團（簡稱國聯集團）控制，國聯集團是無錫市政府出資設立的大型國有集團。「索爾思已連續賣給中資2次了，經濟部卻毫無警覺。」科技業高層搖著頭說。

中資繞道來台吃下台灣半導體公司，企圖在台積電下單生產先進晶片。（東方IC）

▲中資繞道來台吃下台灣半導體公司，企圖在台積電下單生產先進晶片。

問題是，索爾思登記在台灣，主管機關是經濟部投審司，手中又擁有先進半導體技術，為何一再被中資收購？爆料人士更質疑，「從2016年後，索爾思的擁有者已是中資，等於技術早已外流。」

爆料人士指出，2016年MRV賣給有中資背景的鴻為資本時，兩岸關係還好，但後來2021年鴻為再度轉手給中國國企背景的启瀾企業和一村資本時，就不再主動申報。

「照規定，中資來台都要揭露最終受益人，不論中間經過幾層，但他們故意不申報，形成隔離作用來偷渡，把技術洗到中國去，現在又要再次偷渡，經濟部應更嚴格禁止，要求索爾思改善違法事實，亡羊補牢，避免讓先進技術繼續外流中國。」爆料人士說。


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關鍵字： 鏡週刊

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