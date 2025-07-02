國安漏洞！　中資收購「竹科矽光子」先進廠

▲老牌光通訊廠索爾思光電被中資收購，引爆國安問題爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國印刷電路板（PCB）龍頭東山精密，日前宣布將以約新台幣240億元高價收購竹科光通訊廠索爾思光電，引爆國安問題。

本刊接獲爆料，未上市的索爾思光電，不僅具備3奈米先進晶片的設計能力，還擁有最夯的矽光子關鍵技術，卻早在2016年與2021年2度易手，收購方都有中資色彩。爆料者直指，「最近索爾思又要轉賣給東山精密，經濟部應該好好處理，阻止先進技術繼續外流中國。」對此，經濟部投審司表示，「已收到檢舉函，將嚴格審查！」

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6月14日，中國最大印刷電路板（PCB）龍頭、深圳證交所上市公司東山精密發出公告，將以人民幣59.35億元（約新台幣240億元）收購位於新竹科學園區的索爾思光電（簡稱索爾思），消息一出立刻引發科技圈討論。「這是個超級敏感的收購案，甚至會引發國安問題！」不願具名的竹科大老闆對本刊表示。

▲東山精密花巨資鯨吞台灣矽光子技術，董事長袁永剛以併購見長。

為何一家名不見經傳，又未上市的竹科業者被收購，會引發國安問題？「索爾思的高速傳輸網路晶片，就是在竹科設計，還下單給台積電生產5奈米，甚至3奈米用在1.6T超高速傳輸的DSP（數位訊號處理器晶片），這種技術已是國防等級，可用在高速雷達感測系統、飛彈與無人機系統和AI（人工智慧）輔助作戰系統。」一位憂心索爾思手中先進技術遭中國業者鯨吞的爆料人士對本刊說。

由於在台積電投片生產先進製程晶片，需要投入龐大資金，光是一款3奈米晶片，估計至少就要燒掉十億元。「目前僅有蘋果、輝達與高通等大咖負擔得起，但索爾思能在台積電投3奈米晶片，代表技術跟財務實力都非泛泛之輩。」爆料人士直言。

▲矽光子技術將光通訊整合到半導體晶片，讓資料可以用光進行高速傳輸。

此外，索爾思手中更擁有時下最夯的矽光子技術，「索爾思雖分布兩岸，在中國成都和常州的封裝廠均屬於成熟製程，反而台灣有超過600位員工與工程師，規模比許多上市櫃IC設計公司都還大，加上研發的主要產品就是給AI連接用的矽光子雷射晶片，等於是索爾思的技術核心，若流入對岸手裡，對台灣AI產業發展重傷。」該人士正色說，「經濟部長郭智輝來自半導體產業，投審司應做好把關，避免攸關國安的先進半導體技術偷偷被轉移到中國。」



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