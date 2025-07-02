快訊／台積電跌10元至1075　台股開盤下跌90點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（2日）以22463.55點開出，指數下跌90.17點，跌幅0.4％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1075元，跌幅0.92％；鴻海（2317）上漲0.5元至160元；聯發科（2454）上漲20元至1295元；廣達（2382）維持平盤來到281元；長榮（2603）上漲1元至200元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲400.17點或0.91％，收在44494.94點；標準普爾500指數下跌6.94點或0.11％，收6198.01點；那斯達克指數下跌166.84點或0.82％，收在20202.89點；費城半導體指數下跌39.04點或0.7％，收5507.5點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44494.94
|▲400.17
|▲0.91%
|S&P500
|6198.01
|▼6.94
|▼0.11%
|NASDAQ
|20202.89
|▼166.84
|▼0.82%
|費城半導體指數
|5507.5
|▼39.04
|▼0.7%
資料來源：證交所
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