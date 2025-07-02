金管會TISA投資帳戶！3投信首波上線　基富通50檔基金0手續費

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

為提升國人建立長期投資理財觀念，金管會規劃建置「臺灣個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account, TISA帳戶)」機制7月上路，包括國泰、元大、統一等投信業者以及基金平台基富通都加入戰局，其中基富通首波推近50檔基金，每月最低1000元就可參加由專家嚴選的主動式基金，通通終身0手續費、無信託管理費，經理費率甚至下殺至0.5%起。

基富通指出，首波在本周上架TISA基金將近50檔，包括統一大滿貫基金、統一台灣動力基金、國泰台灣高股息基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、PGIM保德信高成長基金、PGIM保德信中小型股基金、群益馬拉松基金、群益全民成長樂退組合基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金、安聯四季成長組合基金、富邦精銳中小基金等12檔TISA級別基金，以及37檔好好退休境內基金。

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元大投信率先推出0050 ETF連結基金TISA級別，除結合TISA投資低門檻、低費率優勢，採不配息設計放大長期複利潛力，定期定額更不設扣款金額上限，幫助投資人以規律性的自主投資方式，追求資產成長。

統一投信也是首波率先響應的投信業者之一，並祭出旗下的旗艦型台股基金「統一大滿貫基金」及「統一台灣動力基金」，新增TISA級別。

國泰投信為首波率先響應的投信業者之一，旗下「國泰台灣高股息基金（本基金並無保證收益及配息）」及 「國泰泰享退2049目標日期組合基金」二檔招牌基金已於6月23日公告新增TISA級別，已於27日公告，7月1日盛大開賣！

據了解，要做為TISA基金，需要經過臺灣集保結算所層層篩選，條件包括：基金成立滿三年、規模達新台幣 5億元以上。須至少取得晨星綜合評等及各年期評等任一三星以上、或理柏保本評等3星以上之其中一項評等。