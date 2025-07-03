3銀行下半年清聯名卡！　11／1大戶屋、DHC都掰掰

▲信用卡示意圖。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
銀行聯名卡下半年整頓潮再起！包括上海商銀、台北富邦銀行與合庫銀皆向外公告聯名卡停卡，其中不乏知名日系餐飲「大戶屋」與日系保健品牌「DHC」聯名卡，兩者皆在11月1日止正式停用。
上海商銀與全家國際餐飲在今年10月31日終止合作發行「大戶屋聯名卡」，「大戶屋聯名卡」將從11月1日零時起停止使用。
上海商銀表示，將依據「上海銀行信用卡約定條款」第28條其他約定事項從8月下旬起陸續為換發無悠遊功能「小小兵回饋卡」。
台北富邦銀行「DHC聯名卡」公告與DHC合約到期且不再續約，已停止申辦，原持卡人所持有卡片與DHC提供相關優惠仍可使用至10月31日止，11月1日起正式停卡。
台北富邦銀行強調，依《信用卡業務機構管理辦法》第39條規定，DHC原有持卡人將陸續換發新卡「富邦J卡（現金回饋／無票證功能)」。
合庫表示，與「紐西蘭商新益美亞洲國際有限公司台灣分公司合作關係將於8月31日終止，所發行「新益美COMBO白金聯名卡」自9月1日起，聯名合作正式終止，不再提供新益美公司專屬優惠。
合庫表示，原持卡人可持既有卡片正常進行一般信用卡消費及金融卡提款功能，相關權益將轉為適用「COMBO白金卡」優惠條件，惟自終止日起，因效期屆滿或毀損需補發卡片，將自動轉換為「COMBO白金卡」，卡號與信用額度均維持不變。
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