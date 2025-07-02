新台幣Q2強升　外資點名7電子股衝擊大

▲新台幣匯率急升。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

新台幣近期強勢升值，對出口導向的電子產業形成明顯壓力。美系外資出具最新報告指出，第二季新台幣對美元升值幅度高達10.97%，創單季最大漲幅紀錄，對營收以美元計價、產能集中在台灣的科技硬體廠商構成雙重不利影響，毛利率及非營業損益都將受到侵蝕。

根據統計，6月30日新台幣收在29.902兌1美元，整體第二季升值幅度近11%。外資分析，若匯率維持在29～30元區間，且假設其他變數不變，將可能使科技股全年營收下修5～10%，尤其在台灣設廠比例較高者，影響更為明顯。

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觀察外資追蹤的38家台灣科技硬體股，有逾九成公司逾半營收為美元計價。報告點名多檔高風險個股，包括光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406），面板雙虎群創（3481）、友達（2409），以及元太（8069）、鴻準（2354）、川湖（2059）等，皆因匯兌重估與在台產能集中而面臨雙重壓力。

外資進一步分析，營收受匯率影響明顯，但毛利率衝擊相對可控，多數企業透過「自然對沖」策略，以營收與成本的貨幣配置抵銷部分波動。然而，若產線集中台灣、成本以新台幣計價，則「對沖」效果有限，如玉晶光、大立光等即屬此列，毛利率恐被侵蝕達1個百分點。

除了營收與毛利率，美元計價資產的重估損失也不容小覷。報告指出，若公司擁有大量美元現金、定存或營運資金，當匯率反轉時將面臨帳面損失，並反映於非營業損益。例如川湖、大立光、元太與鴻準，皆具備高比例美元資產，匯損壓力浮上檯面。