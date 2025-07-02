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0056配息縮水！不敗教主解釋原因「配完之後就會很恐怖」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝） 

▲0056配息縮水。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

元大台灣高股息（0056）30日公告最新季配息，每股擬配0.866元，年化配息率維持10%以上。0056過去曾配到1.07元，為何現在卻縮水？不敗教主陳重銘直言，成份股的息收就這麼多，如果硬要維持10%以上的配息率，就只能拿過去累積的資本利得，但老本總有配完的一天，一旦配完「就會很恐怖」。

元大台灣高股息（0056）今（30）日公告最新季配息，每股擬配0.866元，為連續4次配發1.07元後首見大幅縮水，預計7月21日除息，8月8日入帳。

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陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文，解釋0056配息縮水的原因。他說，「其實成份股的息收就那麼多，又硬要維持10%以上的配息率，只能夠拿過去累積的資本利得，但是老本總會有配完的一天，配完之後就會很恐怖，所以開始縮衣節食了」，他4月就預估未來配息會減少，結果還真被他猜中了。

陳重銘也說，其實配息都是來自淨值，「拿很多的息但是淨值減少，還不如不配息啊」。因此他也直言，不要只看股利多寡，而是要看淨值成長多少，倘若淨值沒有增加，持續減少配息也不值得意外。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「縮水好事，回到合理的配息」、「其實所有的高股息都一樣的道理」、「不只0056如此，檯面上高股息應該也是如此」、「以前的ETF都嘛是4～6%的區間，現在的10%本來就是超出歷史太多，除非操盤手很很厲害、很會賺價差」。

關鍵字： 0056配息陳重銘

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