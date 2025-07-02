7月49檔公布除息債券ETF　5檔年化配息率破7%

▲資金轉向其他高殖利率資產，非投資等級債券受惠收益投資需求。（圖／路透）
記者巫彩蓮／台北報導
7月份已公告除息債券ETF共49檔，Cmoney資料統計至昨（1）日收盤價，年化配息率前五名依序為：第一金優選非投債（00981B）高達9.77%、群益優選非投等債（00953B）達8.56%、台新美元銀行債（00842B）達7.4%、台新特選IG債10+（00980B）達7.13%，及凱基美國非投等債（00945B）達7.05%；其中，00981B連續3個月維持住每單位配息0.072元，年化配息率逼近10%。
第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，本周美國大而美法案闖關，掀起美國政治圈爭議及財政危機；接著還有本月9日美國對各國緩徵高關稅到期日，關稅談判是否進入延長賽，持續留意對經濟與通膨後市影響。
王心妤說明，受到債券市場供給樣態改變，資金可望轉向其他高殖利率資產，非投資等級債券可望受惠收益投資需求；此外，聯準會主席鮑威爾鬆口，下半年降息循環重啟可能性，近期債券殖利率區間盤整之際，王心妤提醒，投資人不妨把握分批進場非投資等級債券，等降息啟動資金行情釋放，債券資本利得與收益同步受惠可期。
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