科技業做2年「過得不快樂」存款250萬　想裸辭創業！3原因猶豫了

▲原PO想創業，但是遲遲不敢行動。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

工作對職場人來說意味著什麼呢？是賺錢的理由、是活著的理由、是自我目標實現的理由？一名女網友感嘆，進入科技業工作2年了，存了250萬元，但生活一點都不快樂，過著加班的生活，假日有時還要支援，想辭職去做理想的創業工作，但薪資跟現在比差很大，很猶豫該不該裸辭，為自己衝一波。

女網友在Dcard發文，擔任工程師兩年以來積累了約250萬存款，但內心卻感到空虛，始終找不到工作的意義。她透露，工作常常加班到很晚，處理專案時團隊給的壓力很大，且偶爾假日還要支援，很難維持生活品質。

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她坦言，一直想要辭職自行創業，同樣是工程師的男友很支持她追求夢想，不過原PO很猶豫，「這其中有很多風險，讓我超級猶豫要不要裸辭。」她指出，第一個風險是薪資落差，創業的工作雖然年薪約80-100萬，但與科技業相比，差距極大，且也不是固定領薪資，若創業失敗了，也擔心自己無法再回到科技業。

另外，目前男友在生活、經濟上提供很多協助，目前相處很融洽，擔心創業變數多，會影響感情。她也提到，名下有一間家裡贊助的房子，但因地點與工作區域不符，無法提供太多幫助。

貼文曝光，許多人鼓勵她勇敢一次，「妳已經贏過很多人了，許多資產沒妳多、又沒資源的，都勇敢去做了，何況妳還年輕」、「聽起來妳家也不窮，自己也有財產，覺得現在人生沒有意義，又有自己想做的事情，搞不懂妳在猶豫什麼」、「妳家境有讓妳冒險的資格，去做吧，年輕只有一次」。

也有網友提供別的建議，「與其裸辭不如先嘗試看看斜槓吧，先試著抽出些時間投入你的創業，這樣在創業準備期的時候還可以有正職收入，壓力會小很多，先從小規模開始試做」。