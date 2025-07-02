失戀痛哭　老闆霸氣「給1萬元慰問金」助療傷！一票羨煞

▲員工失戀可申請慰問金1萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

失戀是不少人感情中的必經過程，而究竟如何讓自己走出來則是一大難題，一名女網友表示，上周跟公司出遊，晚上聊天時提到自己最近失戀了，好幾個同事也點頭，表示最近也恢復單身，沒想到老闆居然霸氣喊「公司出慰問金1萬元」，讓她又驚又喜，羨煞一票人。

女網友在Threads發文，最近失戀了，努力走過這段低潮，上周公司到外地露營，晚上聚在一起聊天時，幾位同事因失戀而情緒爆發，現場淚灑不止，沒想到老闆居然脫口而出「公司出慰問金1萬！」當時大家以為只是講講而已，並未當真。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到本周上班時，她突然收到管理部公告「失戀慰問金制度」，隨後被會計部找去簽收了一筆慰問金，金額正是1萬元，至今讓她不敢相信，「雖然錢不能讓這些掙扎消失不見，但認真覺得被老闆同事們寵到的感覺，在這裡上班真的好好。」

▲分手、離婚都可以申請。（圖／翻攝自Threads）



她也貼出，公司慰問金制度的規章，「關關難過，關關過，公司陪你一起渡過」，為關心同仁的感情狀況，支持同仁走過低潮，凡與交往對象分手、離婚，可申請1萬元慰問金。申請資格則是，須任職滿3個月；感情維持6個月以上，並提供證明；分手、離婚30日內申請；每人限申請一次。

貼文曝光，許多網友超羨慕，「好公司的好老闆都不讓人失望，那如果單身太久，有沒有單身狗的套裝組合」、「真的是非常羨慕，公司還有缺人嗎」、「會為了這個老闆想去上班」、「荷包滿了，認真過生活，會遇到更好的人」。

還有網友好奇，如果復合了，要把錢還回去嗎？原PO則回應，「好問題欸！但我沒想過有這個可能，公司這麼挺，如果復合我也很願意還回去！」

本文獲原PO授權轉載。