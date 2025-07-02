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推進歐洲新能源市場！　台塑新智能攜手波蘭SKB集團締結戰略聯盟

▲▼台塑新智能簽署MOU。（圖／台塑新智能提供）

▲台塑新智能與波蘭SKB集團簽署業務合作備忘錄，共同推進歐洲新能源市場。（圖／台塑新智能提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑新智能正式與波蘭SKB集團簽署業務合作備忘錄（MOU），達成涵蓋電動巴士、電動車充電與儲能整合系統、工商業儲能、智慧能源平台，以及策略性投資與產業結盟等五大核心領域之戰略合作協議，象徵台灣與波蘭在新能源科技實力上的高度匯流及深度對接，奠定雙方聯手拓展歐洲新能源市場的堅實基礎。

台塑新智能董事長王瑞瑜及SKB集團執行長Bartlomiej Dobosz於台北舉辦之「波蘭台灣經貿論壇（Poland-Taiwan Business Forum）」會上，共同代表簽署MOU。簽署儀式由波蘭經濟部政務次長Michał Jaros、波蘭台北辦事處處長Cyryl Kozaczewski、波蘭台灣工商會理事長Agnieszka Sygitowicz等多名波蘭商界領袖、政府官員與專家學者見證，彰顯雙方對此次合作的高度重視與期待。

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王瑞瑜指出，台塑新智能長期以全球化視野推動新能源事業發展，過去成功將UPS（不斷電系統）搭載之電池模組穩定出口至中國、東南亞及北美等海外市場，如今隨著彰濱電芯廠2024年完工量產，其磷酸鋰鐵電芯與模組不僅擁有高能量密度、高安全穩定性，更具備在地製造之台灣品牌優勢，持續湧入國內電動巴士、儲能系統訂單，同時積極拓展海外市場。此次攜手SKB集團，台塑新智能將提供電池包、模組、儲能系統等整合解決方案，導入SKB電動巴士系統與零組件開發能力、再生能源電廠建設及政府專案承包經驗，結合雙方技術，在歐洲共同擘劃儲能基礎建設與電動運輸藍圖。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，目前波蘭市區電動巴士普及率約5～7%，距離波蘭政府訂定2030年75%目標仍有一段差異，加上波蘭發電結構之燃煤比重超過60%，為因應電力多元化及減碳等轉型需求，其於太陽能、風力、沼氣發電等再生能源快速建置同時，需要搭配儲能系統以因應尖峰需求確保穩定供電。台塑新智能將以自主開發之儲能解決方案協助強化尖峰負載調節，並延伸串聯充電設施、交通系統等領域，全面支援波蘭及歐洲市場推動低碳轉型。

SKB集團成立35年，為波蘭具代表性之鋼結構、再生能源與化學工業公司，專注於重工建設、能源基礎設施、鑄鐵、大型物流等業務。此次雙方簽署MOU展望五大項目，包括共同開發電動巴士平台，於歐洲啟動試點計劃與示範場域，同時開發V2G（Vehicle-to-Grid）互動功能之智慧充電系統並展開商業部署。

在儲能系統方面，雙方將攜手設計可模組化擴展之儲能解決方案，覆蓋住宅、商業與工業應用場景，整合能源管理平台探索多元商業模式。此外，將共同開發AI分析工具、協助客戶打造客製化能源與基礎建設規劃。未來還將結合台塑企業與SKB集團優勢，規劃投資物流、能源基礎設施、先進材料應用等可行性，共同佈局亞洲及歐洲市場，強化供應鏈韌性，建立國際新能源產業戰略聯盟。

關鍵字： 合作新能源台塑波蘭電動巴士

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