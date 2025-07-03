怒告好市多賣「山寨」Lululemon！　原價3千多外套變2百

▲加拿大知名運動服飾品牌Lululemon提告好市多，控訴其販售的「平替版」服飾為山寨貨，嚴重侵害品牌權益。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

加拿大知名運動服飾品牌Lululemon，集結時尚、舒適性及功能性，深受不少瑜珈人士喜愛，不過近日美式量販龍頭好市多（Costco）卻遭到Lululemon提告，指其販售的「平替版」服飾為山寨貨，嚴重侵害品牌權益。針對遭控侵權，好市多目前暫未回應。

綜合《CNN》、《紐約時報》等美媒報導，一向以價格不斐聞名的Lululemon，近日指控好市多旗下自有品牌科克蘭（Kirkland）涉嫌販售6款Lululemon的仿冒品，包括熱賣商品ABC褲、Define夾克及Scuba連帽外套等。

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▲定價118美元的Lululemon Scuba系列連帽外套，好市多只賣8美元，價差高達14倍。（圖／翻攝自Lululemon訴狀）

▲Lululemon售價130美元的ABC褲，在好市多以20美元的低廉出售。（圖／翻攝自Lululemon訴狀）

其中，Lululemon一款原價要價100美元（約新台幣2898元）的男款夾克，在好市多的售價竟僅為19.97美元（約新台幣578元）；另一款定價118美元（約新台幣3421元）的連帽外套，好市多只賣8美元（約新台幣231元），價差高達14倍，相當於下殺不到1折；正牌售價約130美元（約新台幣3768元）的ABC褲子，好市多也以20美元（約新台幣579元）的低廉價格出售。

Lululemon控訴，好市多聲稱科克蘭的Lululemon「平替版」服飾，是由「原廠」供應，誤導消費者購買仿製品，不僅抄襲專利服裝設計，更造成品牌聲譽、商譽嚴重受損，請求法院停止好市多銷售侵權產品，並請求賠償。

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