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台股ETF規模創高3.36兆　規模增加前10大高股息占半數

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股進入下半年就傳來佳績，73檔台股ETF規模創下新高，整體規模來到3.36兆，領先大盤創下新高，統計今年來共增加5560.33億。進一步觀察今年來規模增加前十大台股ETF，其中以元大台灣50（0050）規模增加2123億最多，元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）分居二、三名。整體來看，規模增加前十名當中包括國泰永續高股息（00878）、元大台灣高股息低波（00713）、大華優利高股息（00918）共5檔高息季配型都有上榜。

▲▼季配息ETF。（圖／記者巫彩蓮攝）

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市場法人表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，以00919為例，00919成立以來9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，配息金額維持新高，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，今年以來台股市場面臨多樣波動，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，可望為投資組合帶來穩定的收益。7月初將面臨對等關稅的問題，通膨的影響將開始顯現，7、8月公布的數據將影響聯準會的降息步調，而美國也將面臨債務上限的問題。籌碼面部分，外資期貨空單創下歷史新高，過去期貨空單突破5萬口，台股有拉回風險，台幣匯率變化可能將影響企業獲利，7月公布半年報，財報可能不如預期，綜合而言，第三季的雜音很多。不過，從存股的角度來看，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

關鍵字： 台股ETF高息存股族外資

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