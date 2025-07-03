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謝金河：等待軍工股表態　台股在台幣升值中調整

圖／先探投資週刊 提供

如果從歷史的角度看，二○二五年一定是我們生命中十分精彩的一年，而帶給這個世界巨大變化的源頭是川普，這兩天川普仍然威力四射，他再次怒轟Fed主席鮑爾降息太慢，再次稱呼他為Mr. Too Late，鮑爾也回擊說，如果不是對等關稅，美國老早就降息了！這也是雞生蛋、蛋生雞的問題。

另一件大事是美國國會通過大而美方案，馬斯克按捺不住，揚言要組「美國黨」，這個大動作立刻惹怒川普，川普放話說要把他驅逐出境！先前馬斯克和川普分手的時候，我曾說民不與官鬥，川普掌握公權力，馬斯克卯上川普只會吃悶虧，如果川普真的把馬斯克驅逐出境，這對發展中的Tesla、xAI、Starlink可能都會帶來重大的影響。七月一日Tesla重挫逾五％，股價剛好守住三○○美元，對馬斯克來說，這是空前考驗的一刻。

二○二五年行駛過半，先帶大家來看一下全球股市的表現，先從台股看起，今年上半年加權指數下跌三．三八％，櫃買則下跌九．五七％，台股在二五年表現相對黯淡，因為過去兩年向來與台股亦步亦趨的日經指數今年小漲一．四九％，東證漲二．四四％，但台股加權指數、櫃買都下跌，最近台積電ＡＤＲ在美國創下歷史新高，但台積電在台股距高點還有一段距離，台股相對弱勢可能與新台幣五月急升帶來巨大匯損的變數有關。

南韓躍居軍工出口大國

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台股在二五年上半年表現算是後段班，對比一下中港股市，上海Ａ股今年上漲二．七六％，深圳成分指數小漲○．四八％，滬深三○○漲○．○三％，但是香港恆生指數則拉出二○％的漲幅，國企指數也上漲十九．一％，同樣是源自中國，但是港股表現今年特別耀眼，這是中央政策悄悄改變，為了移轉美國對中國企業的制裁，眾多在美國掛牌ＡＤＲ的企業，像阿里巴巴、京東、百度都回到香港上市；另一個是在Ａ股的大型績優公司都到香港掛牌，這從比亞迪、理想、蔚來、小鵬到零跑，電動車企都到香港掛牌，而今年DeepSeek帶動中國科技股，很多人形機器人企業像杭州六小龍，今年也會選擇到香港上市。

還有這些年，港股誕生了一些超級巨星，像盲盒的泡泡瑪特、小米股價的表現都令人嘆為觀止，不過港股出色表現，與香港本地財團關連不大，今年新世界集團面臨資金周轉問題，最近籌出八二二億港元現金才化解危機，英皇集團的楊受成整個英皇系正全面崩解，過去我們去香港很喜歡去的大家樂、大快活如今獲利正急速向下滑落，整個中港股市─香港、深圳、上海會走出完全不同的味道。

台灣及日本過去幾年表現耀眼，今年在匯率升值下顯得黯淡，印度股市也停留在八．三萬點附近，都是修正過去太大的漲幅，但今年南韓股市大漲堪稱是黑馬中的黑馬，過去幾年因為產業被中國打趴，股市慘澹，但李在明上台後，一方面喊出他任內要把股市推上五○○○點，同時落實公司治理；另一個是南韓迎來新的產業大軍，這些年南韓躍居世界第十大軍工出口國，單是波蘭下給韓華航太等的訂單，就超過一百億美元，南韓的軍工產業有如吃上大補丸，股價都出現好幾倍的上漲。

另一個是企業的轉型看到曙光，斗山集團在一八九六年創立，從一家小小雜貨店，發展到高階銅箔、ＰＣＢ，今年斗山機器人大出風頭，還有斗山也是無人機電池、核子反應爐、氫能反應器全球前三大廠，斗山旗下的斗山重工業今年股價飛漲，已成了南韓第九大市值企業，這次《先探》要考察南韓，我要求同仁去斗山集團看一下，南韓股市再起，給台灣一面大鏡子。

今年上半年南韓股市拉出二八．○一％漲幅，名列前茅，第二名是以色列，上半年以色列TA125指數上漲二四．五四％，七月一日又創下三○五三．五六的歷史新高，過去戰爭總是帶來破壞與災難，股市通常大跌，但這次以色列對伊朗的精準打擊，加上先前對哈瑪斯、黎巴嫩真主黨及葉門胡塞組織幾乎團滅式攻擊，以色列的外患幾乎都消除，這也給以色列人帶來信心。

從企業轉型看到曙光

其實以色列每年給情報機構摩薩德的經費逾三○億美元，大約一千萬人的以色列，每年國防預算支出六五○億美元，台灣連想把國防預算拉到五％都很困難，還有在野黨自斷手腳，這個僵局可能要等到七月二十六日才會分曉。這次大罷免若沒有成功，台灣的前景恐怕會一直走下坡，股市也很難有美好的展望，這個轉折，大家一定要記在心上。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2359期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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