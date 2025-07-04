風暴過後還能穩賺？4檔ETF定期定額邁入第33個月　報酬率達17%

▲4檔ETF定投33個月，報酬率達17.12%。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

記者張家瑋／綜合報導

全球動盪來襲，ETF還能持續穩健生存嗎？Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴分享了他們的「定期定額ETF存股計畫」的第33個月成果，儘管過去台股重挫、國際金融情勢震盪不斷，四檔ETF仍全數繳出正報酬成績，整體報酬率達17.12%。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，揭曉「定期定額ETF存股」第33個月成果。

這項定期定額計畫自2022年9月啟動，至今累積扣款33期。投資標的為四檔ETF，分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）。截至2025年6月18日，總投入金額為140,284元，總獲利24,023元。

根據統計，四檔ETF的最新表現如下：

1、國泰永續高股息（00878）：1,849股，損益+1,049元（+2.80%）

2、元大高股息（0056）：1,136股，損益+1,192元（+3.12%）

3、元大台灣50（0050）：892股，損益+10,469元（+32.73%）

4、富邦台50（006208）：394股，損益+11,313元（+34.69%）

▲ETF績效排行揭曉！0050、006208表現最亮眼。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

節目中提到，過去三個月市場風雲變色，不僅有川普重啟關稅戰、新台幣快速升值，更爆發以色列與伊朗之間的軍事衝突，讓投資人壓力倍增。即便如此，市值型ETF表現依然亮眼，成為整體投資組合中獲利的主力。而高股息ETF則在市場震盪下略有回落，報酬率較上季略為下滑。

值得一提的是，市值型ETF元大台灣50（0050）於今年5月完成股數1股拆4股的分割案，讓小資族投資門檻大幅降低，也讓該檔ETF的持股數量出現「爆發性成長」，一舉超越富邦台50（006208），距離湊滿一張更近一步。

主持人強尼與海晴表示，面對未來不確定性，定期定額投資ETF策略發揮「不用判斷、持續投入」的長期優勢。即便未來仍存在關稅調整、匯率波動與戰爭情勢升溫等變數，他們仍將堅持投資計畫，並在第36個月、也就是3周年時，將公布下一次總成績。