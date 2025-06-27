僅3成的人達標！標普4大測驗題　揭全球理財素養差距

▲根據標普公司「全球金融素養調查」調查，台灣僅有1/3成年人具備財務知識。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

你對自己的財務知識有信心嗎？Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，介紹了由標普公司（S&P Global）發布的「全球金融素養調查」，透過四道簡單測驗題，檢視自己是否具備基本的理財觀念。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，分享全球金融素養大考驗。

這項調查於2014年進行，涵蓋超過140個經濟體，訪問了超過15萬名成年人。以台灣為例，雖然整體表現略高於全球平均，但僅有37%的成年人被評定為具備財務知識。儘管這份數據已發表超過10年，調查中所揭示的現象至今仍極具警示意義，顯示現代人每天與金錢密不可分，對基本金融知識的掌握依然明顯不足。

節目中也分享了這份調查所使用的四項判定題目，涵蓋「風險分散」、「通貨膨脹」、「利率計算」與「複利概念」等核心觀念。問題設計貼近日常生活，例如：「如果未來收入與物價都翻倍，購買力是否會改變？」或「選擇一次償還105元，與支付100元加3%利息相比，哪一個成本較低？」等實用題型。

▲瑞典、挪威、丹麥三國有71%成年人達標，遠超全球平均。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

根據該調查，只要答對至少三題，即可被視為具備基本金融素養。其中，北歐國家表現最為亮眼，瑞典、挪威與丹麥皆有71%的成年人達標，加拿大與以色列為68%，英國則為67%。相比之下，亞洲多數地區表現偏低，凸顯在金融教育、資源普及與環境建設上的落差。

主持人強尼與海晴認為，台灣在金融教育仍有進步空間。目前學校課綱對稅務、保險、投資與退休規劃等主題著墨有限，導致許多人進入社會後才開始摸索、學習財務管理，可能因此錯過建立財務安全的黃金時機。