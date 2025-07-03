再拓中歐、深化佈局　IEAT與波蘭台灣工商會簽署合作備忘錄

▲左起IEAT秘書長黃文榮與PTCIC會長Agnieszka Sygitowicz簽署合作備忘錄。（圖／IEAT提供)

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)本月1日與波蘭台灣工商會(PTCIC)簽署合作備忘錄，建立國際合作夥伴關係，成為IEAT全球第186個合作工商會組織、第31個歐洲合作夥伴，是IEAT拓展中歐版圖的重要里程碑。

IEAT秘書長黃文榮更獲邀擔任波蘭台灣經貿論壇之與談人，分享IEAT在台波經貿交流中扮演的關鍵角色及雙邊貿易商機，協助台灣企業切入歐洲供應鏈、開創新契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...



▲左起IEAT秘書長黃文榮、中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠、PTCIC會長Agnieszka Sygitowicz、MEDT Secretary of State Michał Jaros、波蘭台北辦事處代表Cyryl Kozaczewski。（圖／IEAT提供)

波蘭是中東歐地區的重要經濟版圖，具備堅實的工業基礎、創新實力與全球供應鏈潛力。台波雙方在智慧製造、醫療器材、食品與農產品等領域皆具高度合作潛力。本次簽署由IEAT常務理事范偉洸大力促成，IEAT與PTCIC正式建立夥伴關係，進一步開啟台灣與波蘭合作的新篇章。



根據經濟部國貿署統計，近年來，雙邊貿易額持續穩定成長，2024年台灣對波蘭出口金額達16.3億美元，進口則僅約4.4億美元，顯示波蘭產品在開發台灣市場上仍具極大成長潛力。黃文榮於論壇中指出，IEAT長期致力於促進雙向貿易，是最具影響力的多功能工商團體。這次與PTCIC攜手合作，能夠為台灣企業開啟與波蘭的交流通道，也歡迎波蘭企業來台推廣商品、探索合作機會。

台灣消費市場成熟、接受度高，對高品質的歐洲產品及創新端技術皆抱持高度興趣，未來具潛力的合作領域，包括再生能源解決方案、食品加工(例如波蘭葡萄酒)、家具與家飾材料，以及汽車零組件等，皆可望成為波蘭企業拓展台灣市場的重要切入點。

▲IEAT秘書長黃文榮（左三）於「台灣產業生態系」論壇上表示，與PTCIC攜手合作，能夠為台灣企業開啟與波蘭的交流通道。(圖／IEAT提供)

黃秘書長也進一步強調，台灣不僅是一個市場，更是波蘭企業進軍亞太市場的關鍵樞紐。台商在東南亞與中國大陸深耕多年，具備廣泛綿密的區域網絡與豐富營運經驗，歡迎波蘭企業以台灣做為據點，透過高附加價值產品與技術，進一步打開亞太區域的商機大門。



波蘭經濟發展暨技術部(MEDT)Secretary of State Michał Jaros於會中致詞指出，波蘭目前為全球第20大經濟體，是歐盟最快速成長的消費市場之一，具高度吸引外資的優勢。他提出，波蘭將於弗羅茨瓦夫（Wrocław）興建先進晶片製造設施，與台積電在德國德勒斯登及捷克布拉格的設點，共構「中歐資通與半導體鐵三角」，推動波蘭成為台灣企業進軍歐洲科技產業鏈的關鍵支點。

PTCIC會長Agnieszka Sygitowicz則表示，該會作為推動波台產業與商務合作的橋梁，長期致力於促進企業間的互動與媒合。未來將與IEAT攜手辦理更多商務活動、產業座談與技術合作對接，協助雙邊企業共創國際新商機。

展望未來，IEAT將持續深化與歐洲各國工商團體的交流合作，拓展更具戰略價值的國際夥伴關係，協助會員企業掌握全球供應鏈轉移契機，強化非美市場佈局，共同打造更具韌性與競爭力的國際經貿網絡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。