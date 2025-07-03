金管會：LINE Pay電支執照審核中　與iPASS MONEY分割應對客戶說清楚

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有700萬用戶的iPASS MONEY宣布2026年1月1日起原本整合LINE Pay錢包所有功能，將全面轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP，由於LINE Pay正向金管會申請經營電支業務，期望今年可以獲得許可並展開營運，金管會指出，由於LINE Pay電子支付執照仍在審核中，分割作應向客戶說清楚，不能讓客戶不知所措。

根據金管會統計，iPASS MONEY為全台用戶數最多的電子支付業者，其仰賴LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，支援儲值、轉帳、分攤付款、提領、繳費、付款...等功能，由於LINE通訊軟體使用眾多，透過一鍵就能輕鬆轉帳，使用上相當便利。

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昨（2）日一卡通公司表示，iPASS MONEY當中LINE Pay錢包進行服務移轉，轉移至自家開發的APP平台並於2025年12月31日終止合作。

由於LINE Pay已向金管會提出由「第三方支付」轉變為「電子支付」的申請，法令規定，2家電子支付必須要獨立經營，因此LINE Pay、iPASS MONEY分道揚鑣，金管會指出，LINE Pay電子支付執照仍還在審核中，沒有預定時間，惟iPASS MONEY、LINE Pay業務分割需必須讓客戶清楚。