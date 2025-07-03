陽明一年來投資逾33億建造4萬餘個貨櫃　今年自有櫃比例達41%　

▲陽明海運今年自有櫃比例提高到41%。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(3)日公告自去年7月9日到今日為止，向兩家造櫃公司購買4.04萬個貨櫃，合計購買金額在新台幣33-36億元之間。陽明疫情以來公司獲利爆發，手握龐大資金，積極訂造自有貨櫃，自有櫃比例逐年拉高，從最新的法說會簡報看，自有櫃比例從2022年的36%提高到今年的41%，預計明年上半年提高到42%。

疫情期間缺櫃非常嚴重，陽明從2020年開始積極造櫃，2022年新造櫃有7.52萬個貨櫃，2023年4.18萬個，今年3,05萬個，公司高階表示，這次公布的4.04萬個，部分已完工交櫃，部分還在建造中，由於一年內同一家廠商，累計交易超過10億才需發重訊，也有交易金額未滿10億的第三家造櫃廠訊息並未公告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次公告的中國國際海運集裝箱集團(CIMC)交易數量22,750個貨櫃，每單位價格約1600~4900美元，交易總金額5600萬~6000萬美元，約新台幣16.5億元至18億元。

廣東富華機械裝備製造公司(FUWA)交易數量17,650個貨櫃，每單位價格約1600~6900美元，交易總金額5600萬~6000萬美元，約新台幣16.5億元至18億元。1600美元應是最小的20呎櫃，6900美元是最貴的冷藏櫃。