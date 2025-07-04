輝達市值衝上3.92兆美元！一度登「史上最貴公司」寶座

▲輝達市值飆破3.92兆美元，挑戰史上最有價值公司頭銜。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

人工智慧熱潮持續延燒，美國晶片巨頭輝達（Nvidia）周四盤中市值一度衝上3.92兆美元，超越蘋果2024年12月創下的3.915兆美元收盤紀錄，短暫登上「全球史上最有價值公司」寶座。Nvidia股價當天上漲至每股160.98美元，儘管隨後回落至159.6美元，但市值依然維持在3.89兆美元的驚人水準，顯示市場對AI相關技術發展的高度期待。

根據路透，輝達市值在2021年僅約5,000億美元，短短四年暴增近八倍，其位於加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的研發團隊推出的新一代AI晶片，在訓練大型語言模型與建構AI資料中心方面表現出色，成為微軟、亞馬遜、Meta、Alphabet、特斯拉等科技巨頭爭相採用的關鍵零組件。

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根據倫敦交易所集團（LSEG）統計，Nvidia市值已超越加拿大與墨西哥股市總和，也高於全英國上市公司市值總額。

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（圖／路透）

目前全球市值排行前五名分別為Nvidia（3.92兆美元）、微軟（3.7兆美元）、蘋果（3.19兆美元）、亞馬遜與Alphabet，反映出AI產業的爆發力與資金集中化趨勢。Themis Trading交易共同經理薩盧齊（Joe Saluzzi）指出，「當年第一家企業突破1兆美元市值已讓人驚嘆，如今已談論4兆，這正說明AI投資的龐大浪潮。」

值得注意的是，輝達目前本益比約為32倍，低於過去五年平均的41倍，顯示其獲利預期持續上調，甚至跟不上股價飆升的速度。這樣的估值吸引不少機構投資人加碼，也使Nvidia在S&P 500指數中的權重達7%，與微軟、蘋果、亞馬遜和Alphabet合計占比達28%，意味著美國退休金與ETF基金正高度押注AI未來。

事實上，輝達股價曾在今年4月因美國總統川普宣布新一輪全球關稅而重挫，然而市場隨後預期白宮將透過談判緩解衝擊，股價反彈逾68%。過去一年，中美AI競爭愈演愈烈，包括中國初創公司推出低價高效模型，也一度引發市場對高階晶片需求減緩的疑慮。