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快訊／台積電漲5元至1095　台股上漲逾120點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（4日）以22756.55點開出，指數上漲43.58點，漲幅0.19％，漲勢擴大至逾120點，站上22800點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1095元，漲幅0.46％；鴻海（2317）維持平盤至164元；聯發科（2454）上漲20元至1290元；廣達（2382）上漲2元來到282元；長榮（2603）上漲1元至204元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲344.11點或0.77％，收在44828.53點；標準普爾500指數上漲51.93點或0.83％，收6279.35點；那斯達克指數上漲207.97點或1.02％，收在20601.1點；費城半導體指數上漲36.07點或0.64％，收5647.12點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 44828.53 ▲344.11 ▲0.77%
S&P500 6279.35 ▲51.93 ▲0.83%
NASDAQ 20601.1 ▲207.97 ▲1.02%
費城半導體指數 5647.12 ▲36.07 ▲0.64%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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