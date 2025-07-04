快訊／台積電漲5元至1095　台股上漲逾120點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（4日）以22756.55點開出，指數上漲43.58點，漲幅0.19％，漲勢擴大至逾120點，站上22800點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1095元，漲幅0.46％；鴻海（2317）維持平盤至164元；聯發科（2454）上漲20元至1290元；廣達（2382）上漲2元來到282元；長榮（2603）上漲1元至204元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲344.11點或0.77％，收在44828.53點；標準普爾500指數上漲51.93點或0.83％，收6279.35點；那斯達克指數上漲207.97點或1.02％，收在20601.1點；費城半導體指數上漲36.07點或0.64％，收5647.12點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44828.53
|▲344.11
|▲0.77%
|S&P500
|6279.35
|▲51.93
|▲0.83%
|NASDAQ
|20601.1
|▲207.97
|▲1.02%
|費城半導體指數
|5647.12
|▲36.07
|▲0.64%
資料來源：證交所
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