黃金投資詐騙奪5命　他曝「合法3管道、2原則」遠離詐騙

▲購買黃金務必選擇合法管道，且不要聽信他人謠言。（圖／視覺中國CFP）



記者施怡妏／綜合報導

台中市豐原區王姓一家5口命案震驚社會，王家人疑似落入代購黃金的詐騙陷阱，最終選擇走上絕路。粉專「投資者日記」指出，合法投資的管道只有3個，合法券商、合法銀行以及基金交易平台基富通，其他的99.9%都是詐騙。

粉專「投資者日記」發文，看到豐原5口命案的新聞，呼籲民眾認清合法投資管道，遠離不明投資陷阱。粉專列出3個合法投資管道，透過合法券商開戶買股票或ETF；在合法銀行開戶買賣外幣、黃金存摺或共同基金；或是經由基金交易平台基富通進行共同基金投資。

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他強調，除此之外的網路平台、手機APP、親友推薦、通訊群組、私下代操、虛擬貨幣或「報明牌」行為，99.99%都是詐騙，「一律視為詐騙，一概不碰。」

此外，正確的投資觀念只有2點，一是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的主動價值成長投資法；另一則是約翰‧柏格（John C. Bogle）的被動指數化投資法，不要輕易聽信其他人說的，不管報酬再高、風險再小，一律不信，一概不聽，「能做到這兩點，就可以遠離被投資詐騙。」

貼文獲「投資者日記」授權引用。

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