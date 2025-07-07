抗下半年市場波動！ 多重收益型基金因應全球輪動　非投資等級債長線具潛力

▲多重收益型基金因應全球輪動，非投資等級債長線具潛力。（圖／摩根資產管理提供）

記者陳瑩欣／台北報導

時序來到6月底，市場走過2025年上半年風風雨雨即將結束同時，面對下半年投資策略該如何因應？摩根資產管理認為下半年市場變動依然很大，建議穩健保守投資方式會比殺進殺出來得保險，考量多重收益型基金適合正考慮要分散布局全球的投資人；另儘管關稅及美財政政策不確定性雜訊仍存，寬鬆貨幣政策支撐債券具相當投資價值。

上半年即將結束同時，爆發以色列與伊朗戰事，雖僅歷經12天即劃下休止符，但突發地緣政治為市場投下未爆彈？現在的市場是利空出盡？還是暴風雨前逃命潮呢？《雲端好富友》最新一集的節目邀請摩根資產管理產品策略部副總經理戴馨玲和黃百嵩來解析全球經濟走勢。

戴馨玲指出，對於下半年市場展望持謹慎樂觀的態度，主要支撐在於美國與中國已進行第二輪協商兩國關係開始改善、美國通膨數據持續放緩、台灣景氣對策燈號維持正向代表經濟穩健。但儘管有諸多利多因素，仍需關注相關風險，包括美國通膨壓力，目前數據可能尚未完全反映關稅加徵情況，下半年通膨壓力可能逐漸顯現；另外台灣經濟成長放緩，下半年因新訂單萎縮，經濟成長率可能降至1%。

不過戴馨玲說，可能風險不至於是暴風雨前的逃命潮，因為關稅協商可能取得進展，緩解通膨和經濟放緩的擔憂，支持股市。預估今年全球股市企業獲利仍有成長，AI和科技類股具前景。儘管面臨挑戰，投資者仍可在這些領域中尋找機會。

從去年開始全球的債市表現就相對熱門，黃百嵩指出，全球主要央行不管是在降息或者是維持一個寬鬆的貨幣政策態勢，且從通膨的角度上來看，不管是在美國或者是歐洲，其實都剛歷經了一波高度的通膨，回降到現在相對比較低點的水準，所以對於債券市場來說，總經的環境都還是維持相對不錯；而從2022年到2023年先前有一波快速的升息，現在多數的債券它的收益率殖利率，都還在長期平均之上，所以以一個絕對的收益率來說，其實是相對看好的一個水準。

黃百嵩強調，近期債券市場包括財政赤字擔憂、政策不確定性攀升，一度帶動長天期公債殖利率走揚，加上市場對於美國聯準會的降息預期逐漸往後延後，經濟仍維持相對溫和下，債券天期長短的存續期間控制相當重要，相對看好短天期，較高殖利率的債券，包含非投資等級債和證券化資產等。

美股仍是全球股市的一個領頭羊這是不變的，雖關稅談判至今仍懸而未解，但美股指數屢創新高，該如何看待美股以及與美股連動性高的台股走勢？戴馨玲表示，AI股在今年或者是過去兩個多月還是引領美股帶頭的往上漲，AI相關科技產業的企業獲利前景仍然是非常的好，新訂單仍然是非常的強勁，所以看好美國科技股的同時自然也看好台灣科技股。

摩根預估美股今年企業獲利成長約9.5%，其中成長股企業獲利預估14%、價值型企業獲利預估5%、S&P500前七大權值股（包含Meta、蘋果等科技股）企業獲利預估17%。 (資料來源：IBES，摩根證券，摩根資產管理整理，資料日期：2025.5.26.。)

戴馨玲強調，台灣在科技產業硬實力方面具有優勢，特別是先進製程和晶片技術。在弱勢美元格局下，台幣升值雖可能對出口廠商造成影響，但緩升格局給予廠商準備空間，預估台灣今年和明年企業獲利都有兩位數成長。除此之外，弱勢美元讓 資金開始流向美國以外區域，包括歐股、日股以及新興亞洲。

對於市場關注美國聯準會（Fed）何時降息，黃百嵩認為，美國經濟維持相對穩定，無需快速降息；關稅對通膨的影響尚未明確展現；移民政策使勞動供給下降，可能推升薪資和通膨以及美股已回到較高水準，降息急迫性降低，預估可能要到9月或第四季才會進行降息動作。

從上述分析看來，全球股票市場充滿投資機會，不管是美股、歐股、日股，甚至台股在內新興亞洲的一些股市，投資人可以怎麼掌握因應全球輪動的機會呢？戴馨玲建議，摩根投資基金－多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的特色，正適合考慮要分散布局全球的投資人。

此檔基金主要包含高股息與非投資等級債，其中高息股通常波動度低於成長股，並且由獲利能力穩定且財務體質強健的大型企業所組成，提供較佳防禦性；美國非投資等級債基本面仍穩健，現違約率仍位於低檔區間，且當前殖利率回到具吸引力水位。

股票市場下半年波動還是依然很大，可以透過布局債券分散風險，黃百嵩表示，面對股市波動，非投資等級債指數長線波動度約為股市的一半，長期表現具亮眼潛力。非投資等級債企業基本面相對健康，目前違約率低於長期均值，目前非投資等級債指數到期殖利率落至7%-8%，長期投資具表現機會。

黃百嵩以摩根投資基金－環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)為例指出，此檔基金高度聚焦美國發行的非投資等級公司債，掌握流動性較佳的非投資等級債市，佈局美國在地產業，降低關稅影響，提供沒辦法主動投資債券投資人好選擇。

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