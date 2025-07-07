美國減稅拍板激勵美股創新高　法人建議平衡型、複合債及非投資等級債券型基金

▲美股創新高，法人建議平衡型、複合債及非投資等級債券型基金投資組合。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國參眾兩院趕在7/4國慶日前通過《大而美法案》，市場以正面反應其將可刺激經濟成長，帶動美國股市再創新高，富蘭克林證券投顧建議，隨著美股屢創新高後，關稅及財政議題可能再度擾動盤勢，投資人抱持審慎樂觀的操盤態度，以全方位、分散的投資組合應對，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，防禦股市漲多拉回。

以資金流向觀察，近週整體股票型ETF獲資金淨流入278.79億美元，持續以美國淨流入145.03億美元佔大宗，美國淨流入較上週增加43%。歐洲淨流入規模則倍增至17.46億美元；反觀亞洲普遍淨流出，中國流出34.76億美元、亞洲流出21.42億美元、日本流出7.4億美元。產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為科技、金融和工業；淨流出前三大產業分別為核心消費、直接不動產與公用事業。

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富蘭克林證券投顧表示，未來一週觀盤重點為：川普關稅：接近7/9對等關稅豁免期到期大限，關注川普政策動向以及與各國就關稅協議的談判進展、聯準會利率會議紀錄；美國中小企業信心指數、德國及中國6月通膨數據等經濟數據。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓(Todd Brighton)表示，目前股市、債市及利率風險平衡，聯準會貨幣政策還有不確定性，不過經濟至少可避免衰退且企業仍有能力創造獲利成長。儘管關稅造成的影響還待觀察，但各產業中的領導者將最有能力能因應關稅變化作調整，作為收益型投資人，往往需要逆向投資的思維，評估企業長期價值並在等待中找尋投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕(Matthew Cioppa)表示，川普關稅對硬體、半導體的影響較大，供應鏈的重組或製造業回流將不可避免，此恐提高生產成本並壓抑需求，反觀AI基礎設施乃更具韌性的領域，網路服務、軟體、媒體對關稅的抗性也較強。