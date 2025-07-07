ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

丹娜絲破紀錄！全台650支電桿斷裂　3座電塔倒塌

▲▼丹娜絲造成電塔倒塌。（圖／記者陳瑩欣翻攝台電）

▲丹娜絲造成電塔倒塌。（圖／記者陳瑩欣翻攝台電）

記者陳瑩欣／台北報導

丹娜絲颱風侵台，造成全台超過650支電桿、共3座電塔倒塌，創歷史紀錄，雲嘉南地區累積逾54萬戶停電，而全國累積已超過71萬戶。台電表示，至今已動員超過1萬人次，出動工程車輛超過6千車次，並啟動跨區支援，調配全國搶修人力前往災區協助，至今(7)日18時已復電超過45萬戶，逾6成，將持續全力搶修，惟復電工作需時間與人力，盼請各界理解與支持。

台電說明，丹娜絲颱風為40年來首度從台灣中部登陸的颱風，從嘉義地區登陸更是120年來首見。由於少了中央山脈阻擋，加上雲嘉南地區地勢平坦，瞬間風力一度達到17級以上，嚴重衝擊電網系統及輸電設備。初步統計，本次丹娜絲颱風共造成電桿倒斷及流失逾650支、斷線逾450條、開關及變壓器損壞逾100具，嘉義地區更有3座連接布袋新塭變電所、供應萬戶電力的6.9萬伏特高壓電塔，遭強風吹襲倒塌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電指出，過往風災停電事故多為變壓器、線路斷落等設備引起，此次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣，屬數十年未見，需大量調度所需設備與搶修人力，且電塔修復作業須以大型吊裝作業，連帶影響搶修所需時間。

台電強調，颱風至今台電已動員超過1萬人次，今日動員近4000人力，超過1800輛工程車輛，並針對重災區增派720人力跨區支援，其中嘉義縣、市至今累計超過25萬戶停電，已修復超過11萬戶，台南也累計近19萬戶停電，至今已復電超過8萬戶。台電將努力先架設臨時線路，由配電系統轉供，致力於最短時間內復電，後續完成電網硬體設備修復，也盼受影響民眾理解。

台電提醒，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修，或透過台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址及狀況查詢、通報停電資訊。部分線路末端、山區等個別地區，可能存在零星無電可用情況，煩請民眾協助通報，台電將儘速前往處理。

關鍵字： 颱風停電台電搶修丹娜絲風災台灣電力APP風災救援

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

推薦閱讀

樺晟前董座證實辭世　轉型廚餘回收力拚保住上櫃資格

樺晟前董座證實辭世　轉型廚餘回收力拚保住上櫃資格

樺晟（3202）前董事長魏孝秦證實辭世，由李明秋擔任董事長，李明秋表示，魏孝秦在離世前已經規畫樺晟轉型計畫，其中，在環保循環經濟領域方面，已在三峽興建完畢有機廢棄物再利用設備廠，已經與新北市政府完成簽約，也正式處理新北市的廚餘回收，該項業務將成為公司未來金雞母。

2025-07-07 15:20
國票金自結前6月稅後盈餘6.5億元年減率45％　EPS 0.19元

國票金自結前6月稅後盈餘6.5億元年減率45％　EPS 0.19元

國票金（2889）公布6月份自結稅後盈餘3.04億元，累計1至6月份稅後盈餘6億5698萬元，年減幅45.83%，每股稅後盈餘0.19元，6月底每股淨值12.09元。

2025-07-07 16:03
DDR4缺貨價量狂升　威剛繳出最強6月與第二季營運表現

DDR4缺貨價量狂升　威剛繳出最強6月與第二季營運表現

在上游原廠規畫停產DDR4的驅動下，DRAM市場需求及現貨價格大幅飆升，DDR4現貨價已大幅超越合約價，推動記憶體模組大廠威剛科技（3260）繼4月、5月連創同期新高後，又以最強6月再攀逾15年來單月營收高峰，年增近6成達46.98億元。第二季營收127.84億元也同步刷新15年半以來單季高點，雙雙繳出歷年同期新高。

2025-07-07 14:56
3檔主動式ETF買氣升溫　6月來吸粉近5千人

3檔主動式ETF買氣升溫　6月來吸粉近5千人

上周台股原型ETF受益數人減少超過4萬人，相較之下3檔主動式台股ETF的買氣依舊強勁，上週受益人數逆勢增加1583人，統計自6月以來多了4887人。其中，主動統一台股增長（00981A）最受投資人追捧，上週漲幅、上週受益人數增幅，和自6月以來的受益人數增幅均為同類商品的第一名，成為最強黑馬。

2025-07-07 14:27
7月除息債券ETF　投資人數逆勢揚前5檔年化配息率在5％以上

7月除息債券ETF　投資人數逆勢揚前5檔年化配息率在5％以上

7月第一周全球股多頭揚升，98檔債券ETF整體投資人數些微減少2421人，不過，Cmoney資料顯示，52檔本月除息債券ETF，有16檔投資人數逆勢增加，其中投資人數成長前五名為：第一金優選非投債（00981B）、凱基新興債10+（00749B）、台新美元銀行債（00842B）、凱基科技債10+（00750B），及中信新興亞洲債（00848B）等，這幾檔本月除息債券ETF年化配息率在5～10%間。

2025-07-07 13:26
AI晶片出貨延遲　三星Q2營業利潤恐暴跌39%創六季來新低

AI晶片出貨延遲　三星Q2營業利潤恐暴跌39%創六季來新低

南韓科技巨頭三星電子預計將於本週二（8日）公布2024年第二季財報，市場普遍預期，受人工智慧（AI）高頻寬記憶體（HBM）晶片供應延宕影響，營業利益恐大減至6.3兆韓元（約46.2億美元），較去年同期銳減39%，並創下近六季以來最低水準。

2025-07-07 13:16
中國人行「連8買」　黃金儲備衝破34.2噸

中國人行「連8買」　黃金儲備衝破34.2噸

中國人民銀行（簡稱人行）積極儲備黃金不手軟，外媒報導，人行不管金價走升，6月持續墊高手中黃金部位，已連續8個月增加，累計黃金儲備衝破34.2噸。

2025-07-07 17:34
面板廠彩晶南科廠火警　公司：閒置廠房「災損有待盤點」

面板廠彩晶南科廠火警　公司：閒置廠房「災損有待盤點」

台南市新市區環西路一段的瀚宇彩晶公司（彩晶6116）南科廠，7日清晨7時33分發生火警，彩晶表示，目前火勢已撲滅，該處為閒置廠房，無人員損傷，至於災損，還有待進一步盤點。

2025-07-07 10:44
台美對等關稅追進度　經長郭智輝：還在談判

台美對等關稅追進度　經長郭智輝：還在談判

美國對等關稅談判即將在7月9日到期，外界好奇台美談判進度如何，經長郭智輝今（7）日赴立法院經濟委員會接受質詢前接受媒體堵訪，郭以「還在談判」回應。

2025-07-07 10:41
國票金攻漲停！股權爭奪消息再起　官股競相增加持股

國票金攻漲停！股權爭奪消息再起　官股競相增加持股

國票金（2889）再傳經營權之爭，市場傳出，財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金，泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，可望逼近10%持股，公股加入董監改選戰局，激勵今（7）日國票金股價開高走高，直奔15.7元漲停價位，至10點24分仍有逾2萬張委買單排隊等買，成為14家金控中唯一飆股。

2025-07-07 10:25

讀者迴響

熱門新聞

樺晟前董座證實辭世　轉型廚餘回收力拚保住上櫃資格

台銀人壽64歲發言人陳宏傑逝世　法遵長何修蘭接任

遭17人指控種族歧視！台積電聲明曝光

抗下半年市場波動！ 多重收益型基金因應全球輪動　非投資等級債長線具潛力

竹北房價跌回去年初！　在地房仲：築底階段「可進場了」

月配息00961成「配息王」！

國票金攻漲停！股權爭奪消息再起　官股競相增加持股

丹娜絲破紀錄！全台650支電桿斷裂　3座電塔倒塌

台幣失速　科技大廠損失以億起跳

4檔ETF定存邁入第33個月　報酬率達17%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366