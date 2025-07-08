佳冬光電廠載具被吹爆！颱風後股價連摔2天　業者喊：可回收利用

▲屏東佳冬太陽能板平台全毀。（圖／民眾提供）

記者高兆麟／台北報導

丹娜絲颱風打壞屏東佳冬鄉一座海上太陽能光電場，現場載具吹爆畫面震撼投資圈，業者旭東環保（1343）在颱風後連2個交易日股價重挫，旭東今（8）日急發聲明強調「太陽能載具回收後亦可再利用」，經評估對財務業務無重大影響。

旭東環保在屏東縣佳冬殺海上太陽能光電案場獲經濟部補助1億元、旭東環保出資2億，原本預計使用20年，不料才建置一年就被吹壞。

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旭東環保今日以下跌11.07元或11.44%、每股55.7元作收，與颱風來襲前7月4日每股收盤價72.8元相較，2個交易日已跌逾25%。

旭東環保指出，公司位於佳冬外海的離岸太陽能浮台試驗案場，主係用以測試太陽能浮台載具及其圍堰抗風浪之強度，尚無實際發電行為，日前因發現連結設計需再強化正在進行拆除工程，然在拆除期間受到此次丹娜絲颱風影響導致太陽能載具散落，本公司已加派人力盡速清理。針對台灣地區颱風頻繁，未來實驗設備會加強抗風設計，以因應台灣氣候特徵。

另外，旭東環保也強調公司營運狀況及財務報告均遵循法律規範，公司2024年主要營業收入係來自彰濱工業區之浮動式太陽能載具，此合約亦有發布重大訊息至公開資訊觀測站。

旭東環保指出，此案場尚屬研發階段，太陽能載具回收後亦可再利用，經評估對財務業務無重大影響。