即使15%關稅、加計匯率後與解放日出口成本相當　衝擊出口與運輸業

▲即使台灣對等關稅降至15%，但加計新台幣升值後，出口成本與4月2日解放日台灣關稅稅率被列為32%相當。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導



中經院院長連賢明3日透露，從英國的10%到越南的20%，台灣對等關稅應該和原先中經院所預估15-20％相去不遠，但有法人評估，即使台灣對等關稅從32%降至15%，但加計新台幣升值後，出口成本與4月2日解放日台灣關稅稅率被列為32%相當，製造業及海空運輸均受衝擊。

法人估算，假設狀況一：台灣對等關稅降至15%，搭配7月3日匯率(1美元=28.828元新台幣)，則100元新台幣貨物出口成本等於3.9892美元，相較4月2日解放日，關稅稅率32%，匯率33.088，100元新台幣貨物出口成本為3.9894美元，兩者計算出來的商品出口成本幾乎一樣。

4月2日宣布台灣對等關稅32%，台股加權指數從 4月2日收盤的21,298，急跌至4月9日最低點 17,306，重挫3,992點。

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此外，15%關稅+匯率28.828狀況，跟4月9日寬限期10%關稅+匯率33.002相比；兩者計算出來的商品出口成本則是上升20%。



假設狀況二：台灣對等關稅降至20%，搭配7月3日匯率(1美元=28.828元新台幣)，則100元新台幣貨物出口成本等於4.1626美元，相較4月2日解放日，關稅稅率32%，匯率33.088，100元新台幣貨物出口成本3.9894美元，兩者計算出來的商品出口成本，高出4.3%。



此外，20%關稅+匯率28.828狀況跟4月9日寬限期10%關稅+匯率33.002相比，兩者計算出來的商品出口成本上升25%。



即使台灣對等關稅，從32%降至15%~20%水準，但在加計新台幣升值的影響後，狀況都不會比4月2日好，相較4月9日寬限期的狀況則是明顯更糟。商品成本經過關稅及新台幣升值衝擊後，以美元計算的商品價格大幅上升；在美國消費者所得不變的狀況下，美國消費量勢必減少，尤其是非必要性的消費；貨櫃航運、航空貨運、出口到美國的製造商，尤其是非必要性消費，都將面臨需求量大幅下降的衝擊。



寬限期後，美國對全球調升關稅，各國迫於國內壓力，很可能會反擊，再度引發關稅大戰 承受美國高關稅及降低貿易障礙，方便美國出口到各國，此舉勢必衝擊到各國國內的既得利益，一旦情況惡化到失控，很可能引發關稅報復戰，全球再度陷入關稅大戰，貿易量將受到更大的衝擊。