川普關稅航海王遇亂流！陽明湧逾萬張棄息賣壓 長榮貼息苦戰

航海王除息氣勢遭遇川普關稅亂流攪局，即將除息的陽明（2609）近日股價走疲，今（8）日開低走低，開盤1小時下跌近1%，航海王3雄僅配息金額最高的一哥長榮（2603）在平盤附近游走，三雄填息路艱辛。

官股加碼！國票金連兩天漲停 股價創一年多新高

市場傳出，財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金（2889），泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，可望逼近10%持股，激勵今（8）日國票金股跳空漲停以17.25元開出，創下2024年7月以來近高價位，至9點47分成交量達7.5萬多張，漲停委買仍有11萬多，股價連續兩天漲停，惟昨（7）日三大法人站在賣方，總計調節7742張。

半導體廠家登看川普關稅「影響需求」 嘆匯損避險更頭疼

半導體設備大廠家登精密（3680）今日喜迎新北新據點家崎大樓落成，董事長邱銘乾在接受媒體聯訪時也針對關稅表示，關稅會造成需求減少，雖然家登的半導體產品沒有替代品，都是客戶付關稅，但還是會擔心影響採購總量，影響多少也還有待觀察，至於匯率問題，邱銘乾則坦言，確實有面對到匯損的問題，這點還在跟公司財務討論中。

快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒 25鄉鎮市列一級

颱風丹娜絲雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停。經濟部水利署今（8）日中午對台中、彰化、南投3縣市共26地發布淹水警戒，其中包括彰化二林鎮、北斗鎮、鹿港鎮、員林市等25鄉鎮市皆因淹水嚴重，已列為一級。

小資注意！4銀行活儲1元起息 13家存5000元有利

小資族靠新台幣存款理財大不易，銀行公會統計，38家銀行中，僅王道銀行、將來銀行、LINE Bank與樂天銀行活儲接受1元起息；加上台銀等13家銀行活儲起息設定在5000元，其餘提供活儲服務的業者多要求必須存滿1萬元才開始計息。

川普關稅坐等放榜 謝金河：台灣沒有跟美國翻臉的空間

美國總統川普針對第一波14國發出關稅稅率通知，台灣暫未列其中，財訊傳媒董事長謝金河以「川普的關稅驚嚇又在眼前」在臉書上發文指出，台灣的汽車關稅沒有日本那麼難解決，也有人認為是美牛，美豬及農產品的問題，這些項目產值都不大，但台灣沒有跟美國翻臉破局的空間。

快訊／川普關稅「含糖效應」！ 日圓現鈔「0.2019」直奔史上最甜

美國總統川普政府對日課徵25%關稅，哈日族爽嚐「含糖效應」。由於日圓兌美元今（8）日亞洲早盤貶破146大關，至上午9點15分左右來到146.44，貶0.28%，由於新台幣貶勢不如日圓，台銀日圓現鈔賣出價上午9點開盤直接追平史上最甜價0.2025，16分鐘後又以「0.2019」刷新史上最甜，銀行換匯系統成交量能明顯增加。

K-Pop Masterz首度登台 永豐卡友優先購

永豐銀行冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會下（8）月10日首度登台，亦是史上第一場於台中市亮相的韓流音樂盛典。永豐銀行表示，冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會，展現永豐對年輕族群與流行文化的高度支持；永豐銀行全卡友本周五（11日）12時起享優先購票權，提前入手夢幻門票。永豐銀行致力將金融服務延伸至日常生活娛樂，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life」的企業願景。

即使15%關稅、加計匯率後與解放日出口成本相當 衝擊出口與運輸業

中經院院長連賢明3日透露，從英國的10%到越南的20%，台灣對等關稅應該和原先中經院所預估15-20％相去不遠，但有法人評估，即使台灣對等關稅從32%降至15%，但加計新台幣升值後，出口成本與4月2日解放日台灣關稅稅率被列為32%相當，製造業及海空運輸均受衝擊。

快訊／台股收盤下跌66.45點 台積電持平至1080

台股今（8日）開低走低，加權指數終場下跌66.45點，以22362.27點作收，跌幅0.3％，成交量2720.28億元。