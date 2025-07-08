快訊／台股收盤下跌66.45點　台積電持平至1080

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（8日）開低走低，加權指數終場下跌66.45點，以22362.27點作收，跌幅0.3％，成交量2720.28億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌53.07點開出，指數開低走低，盤中最高達22375.65點，最低22190.46點，終場收在22362.27點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1080元；鴻海（2317）下跌2元至159元；聯發科（2454）下跌10元至1270元；廣達（2382）下跌5元來到272元；長榮（2603）下跌0.5元至195元。
今天漲幅前5名個股為同泰（3321）上漲0.62元，漲幅10％；州巧（3543）上漲2.2元，漲幅9.93％；國票金（2889）上漲1.55元，漲幅9.87％；倫飛（2364）上漲9.1元，漲幅9.69％；愛派司（6918）上漲9.2元，漲幅9.55％。
跌幅前5名個股則為穎崴（6515）下跌120元，跌幅9.64％；柏承（6141）下跌1元，跌幅8.16％；群電（6412）下跌9元，跌幅7.2％；欣巴巴（9906）下跌5元，跌幅6.49％；隴華（2424）下跌5元，跌幅6.49％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|同泰（3321）
|6.82
|▲0.62
|▲10.0％
|州巧（3543）
|24.35
|▲2.2
|▲9.93％
|國票金（2889）
|17.25
|▲1.55
|▲9.87％
|倫飛（2364）
|103.0
|▲9.1
|▲9.69％
|愛派司（6918）
|105.5
|▲9.2
|▲9.55％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|穎崴（6515）
|1125.0
|▼120.0
|▼9.64％
|柏承（6141）
|11.25
|▼1.0
|▼8.16％
|群電（6412）
|116.0
|▼9.0
|▼7.2％
|欣巴巴（9906）
|72.0
|▼5.0
|▼6.49％
|隴華（2424）
|72.0
|▼5.0
|▼6.49％
資料來源：證交所
讀者迴響