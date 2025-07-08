「國防自主×AI創新」　航太暨國防展將引領亞太科技防衛新紀元

▲國際局勢推動產業升溫，TADTE 2025齊聚國內外關鍵單位與領導企業共襄盛舉。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導



隨著國際局勢日益緊張，國防科技正快速成為全球競逐的戰略焦點。2025年台北國際航太暨國防工業展(TADTE 2025)將於9月18日至20日在台北南港展覽館1館重磅登場，展出規模大幅躍升，匯聚來自14國逾400家廠商，使用超過1400個攤位，更於技術深度與政策連動層面展現前所未見的格局與能量。

今年展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦「先進國防（Advanced Defense）」、「永續飛行（Green Aviation）」、「韌性供應鏈（Resilient Supply Chain）」、「無人未來（Unmanned Evolution）」四大趨勢主題，勾勒出國防科技的未來圖像與發展藍圖。

展會齊聚政府與產業界的關鍵單位及多家重量級指標企業，包括國防部、太空中心、航太公會、國防產業發展協會、亞創中心、AIT（美國在台協會），以及漢翔、雷虎科技、中光電、仁寶電腦、昇達科、Lockheed Martin、Northrop Grumman、BAE Systems、L3Harris、Airbus等國內外領導廠商，共同展出最新研發成果與技術實力。

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台灣正積極推動「國防自主政策」與「AI新十大建設」，TADTE 2025不僅是產業實力的對外展現平台，更是政策落實與應用成果的具體展現。從國造艦艇、監偵無人機、AI模組辨識系統，到地面接收站與衛星關鍵元件，展會完整呈現「政策-產業-應用」三位一體的國防科技佈局。

此外，受惠於「國艦國造」政策驅動，龍德造船、中信造船、台灣國際造船等本土造船廠今年首度參展亮相，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，標誌台灣在自主海防領域的技術突破與發展新階段。

除了豐富的展出內容外，展會亦將透過模擬實境、動態演示與沉浸式體驗等形式，讓觀展者能從多元角度探索科技應用與未來場景，觀展不再僅是靜態瀏覽，更是一場結合視覺衝擊與知識探索的互動旅程。

為擴大產業交流與國際合作，TADTE 2025將舉辦多場焦點活動。其中，國際趨勢論壇將邀請來自美國、德國、日本、以色列等國的產業公協會主席、政策推手與技術領導者，共同探討全球軍工供應鏈的韌性與創新佈局。

新品技術發表會則聚焦AI模組、空地聯防系統等最新國防與航太應用；商機媒合洽談會將提供參展廠商與國際採購單位直接對接的機會，強化全球市場拓展；另透過專業導覽與達人講座，將帶領參觀者深入了解技術應用與產業趨勢。

外貿協會指出，TADTE 2025現已開放線上預先登記，完成登記即可取得專屬QR Code快速入場。更多展覽亮點與最新資訊，歡迎造訪官方網站：