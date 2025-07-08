台驊6月營收年減23.39%、月增8.96%　估下半年市場穩健調整

▲台驊6月營收年減率較高是因去年美國線運價水平很高。圖為台驊創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)6月合併營收20.66億元，年減23.39%、月增8.96%，公司高階指出，去年6月運價水平很高，美西線每大箱(40呎櫃)在6200-7800美元之間，今年6月初漲到6000美元，月底回落至2500美元左右，台驊海運比重高，因此與去年相較出現較大落差。

公司累計2025年1至6月合併營收為112.44億元，年減2.15%，整體維持穩健表現。海運營收為12.82億元，月增17.27%。受美中貿易政策變動影響，客戶提前出貨，推升短期運量；然而，船公司大舉增班後供給擴張，致使運價於月中後出現修正，市場進入調整期。

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空運營收為5.22億元，月增5.35%。AI伺服器、半導體與通訊設備出貨需求持穩，加上跨境電商快遞貨量增加，支撐空運出貨表現。

中歐鐵路營收為8937萬元，月減26.53%。主要受地緣政治與邊境安檢政策影響，班列運行穩定性下降，市場貨量轉向海空運替代，艙位利用率趨弱。公司已啟動班列整併與中亞轉運節點優化。

內貿物流營收為1.73億元，月減6.99%。受內需動能疲弱、競爭壓力及極端氣候干擾，導致區域調度效率下滑，公司持續強化配送數位化、區域整併與策略客戶合作，以提升營運彈性。

2025年6月之海運市場變動，主要受到5月中旬美中暫時性關稅協議影響，出口商為掌握90天稅率優惠期，出現明顯提前出貨動能，特別集中於北美航線。

根據上海出口貨櫃運價指數SCFI，美西航線每40呎貨櫃運價自5月初的2347美元攀升至6月初的5606美元，創下近年高點，反映短期出貨集中與艙位緊張情形。美東航線亦同步上揚，6月初達到6939美元。

隨著搶運訂單於月中後陸續消化，加上船公司於5至6月間擴大艙位投放，市場供需結構出現調整。6月下旬起運價逐步回落，截至6月28日，美西航線運價已回檔至2,578美元，顯示本波漲勢具備政策影響之特性，市場正朝正常補貨節奏修正。

展望7月，海空運市場預期將逐步回歸常態化出貨節奏，短期急單動能趨緩。海運方面，前期集中出貨效應已充分反映於6月運價波動，北美線艙位利用率趨於穩定。

惟中國與台灣對美關稅政策仍未有明確對等回應，未來是否形成新一輪出貨動能仍有待觀察。預期航商將持續透過航次與艙位彈性調配，維持市場供需平衡。

空運部分，急單結束後整體需求略為收斂，AI伺服器、半導體與高值電子貨品出貨仍具一定支撐。市場艙位壓力緩解，運價漲勢亦趨於和緩，整體將回歸穩健調整。

台驊表示公司將持續關注主要航線供需動態與政策發展，靈活調整運力規劃與服務策略，以穩健態度應對市場變化，確保服務品質與營運韌性。