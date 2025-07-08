ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中美晶上半年營收近400億　創歷史同期次高

▲中美矽晶，中美晶，環球晶圓，環球晶。（圖／翻攝自Google Maps）

▲中美矽晶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／台北報導

中美矽晶(5483)今日公告六月合併營收達71.6億元，月增率12.72%，年增率5.07%。中美矽晶今年第二季合併營收202.3億元，較第一季成長4.43%，年增率1.68%。中美矽晶2025年上半年營收達396億元，接近400億元大關，達歷史同期第二高，2025年6月營收與第二季營收雙創歷史同期第三。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓(6488)今日亦公告六月營收，合併營收達57.2億元，月增率14.18%，年增率7.07%。環球晶圓今年第二季合併營收達160.1億元，較第一季成長2.65%，年增率4.45%。2025年上半年環球晶圓的累計合併營收為316億元，較去年同期成長3.91%。2025年6月營收、第二季及上半年營收皆創歷史同期第三。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對地緣政治、匯率與關稅政策等變動導致的全球經濟不確定性，客戶積極推動供應鏈在地化。環球晶圓憑藉橫跨全球9個國家、18個營運據點的佈局，強化當地供應能力，靈活回應市場變化，掌握急單及轉單契機，穩定提供各尺寸產品，協助客戶因應瞬息萬變的政經環境。目前，美國德州新廠、密蘇里廠與義大利廠的新建產線皆聚焦於先進製程用高階晶圓，已陸續送樣並開始少量出貨，預期可於今年下半年至明年上半年間擴大營收貢獻。除新廠外，全球多處既有廠區擴建計畫已投入生產，產線同樣聚焦於高附加價值、技術門檻較高的先進製程產品，這些擴產效益已開始穩定貢獻營收，亦有助提升產能使用效率與區域供應彈性。

環球晶圓善用全球生產網絡，在亞洲、美洲與歐洲三大洲都可提供從長晶、切片、拋光至磊晶製程的一站式解決方案，協助客戶分散風險、降低產品碳足跡，以因應各地法規與政策的變化。環球晶圓透過在全球六個國家策略性擴充高階產能，並對標產業市場趨勢與區域市場動能，為長期成長與全球競爭力奠定堅實基礎。

在再生能源領域，台灣太陽能市場近兩年受到案場進度不如預期，再加上來自東南亞等海外模組出口美國受阻，轉而出口台灣，太陽能市場面臨挑戰；惟雖內需市場需求不振，中美矽晶近期營運仍傳來佳音：太陽能電池已通過海外客戶驗證，預計逐步放量，挹注未來營收與獲利；再生能源服務方面，售電業務快速成長，客戶對綠電的需求殷切，目前集團已簽訂的長期售電合約累計規模可觀，預期未來售電業務營業額有望顯著成長。

配合全球淨零趨勢，中美矽晶積極拓展綠電售電版圖，涵蓋太陽能、風力、水力等多元再生能源解決方案。根據今年6月再生能源憑證中心公布的太陽能憑證統計，子公司續興與艾涅爾合計憑證總量名列前茅，顯示集團在再生能源領域布局已逐步開花結果，並形成具體成長動能。艾涅爾專精整合三型電廠綠電，已整合超過700座電廠、320MW太陽能電力，一年可供應企業逾4億度之綠電。今年已協助客戶取得逾5萬張電證分離之憑證，為憑證交易市場上半年單一最大的交易量體，2026年更將釋出100MW以上電廠現貨，助力企業加速邁向RE100目標。

中美矽晶集團聚焦發展再生能源、半導體與汽車元件等策略核心領域，運用全球營運網絡帶動集團資源共享與互利綜效，提升整體競爭力。集團關聯企業表現亮眼，2025年上半年營收朋程（8255）年增16.2%、台特化（4772）年增19.2%；宏捷科（8086）亦在終端市場波動中展現韌性，營收逐月穩步成長。

中美矽晶日前亦宣布由關聯企業台特化投資弘潔科技(未上市)，切入高階製程設備零件之超潔淨清洗、檢測、表面精密加工與再生新領域，串聯特殊氣體、材料、設備與製程服務的一站式能力，擴大對先進製程客戶的支援深度與靈活性，同步深化半導體製造與服務的雙軸布局，展現集團前瞻佈局高成長領域的決心。展望未來，中美矽晶與環球晶圓將持續強化在再生能源與半導體兩大領域的全球布局，發揮雙品牌優勢，打造具彈性、永續與競爭力的產業生態系，穩健推動集團長期成長。

關鍵字： 中美晶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【救護車被吹走】丹娜絲颱風強襲嘉義長庚急診室！

推薦閱讀

國票金連兩天漲停　入列證交所8檔注意股票

國票金連兩天漲停　入列證交所8檔注意股票

證交所公布8檔注意股票，傳出官股下達買進令國票金（2889）昨（7）日、今（8）日連續兩天漲停，根據證交所資料顯示，最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.87%。且今日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.39倍，符合「公布注意交易資訊」第三款，因此被列入注意股票。

2025-07-08 18:21
佳冬光電廠載具被吹爆！颱風後股價連摔2天　業者喊：可回收利用

佳冬光電廠載具被吹爆！颱風後股價連摔2天　業者喊：可回收利用

丹娜絲颱風打壞屏東佳冬鄉一座海上太陽能光電場，現場載具吹爆畫面震撼投資圈，業者旭東環保（1343）在颱風後連2個交易日股價重挫，旭東今（8）日急發聲明強調「太陽能載具回收後亦可再利用」，經評估對財務業務無重大影響。

2025-07-08 16:02
川普關稅航海王遇亂流！陽明湧逾萬張棄息賣壓　長榮貼息苦戰

川普關稅航海王遇亂流！陽明湧逾萬張棄息賣壓　長榮貼息苦戰

航海王除息氣勢遭遇川普關稅亂流攪局，即將除息的陽明（2609）近日股價走疲，今（8）日開低走低，開盤1小時下跌近1%，航海王3雄僅配息金額最高的一哥長榮（2603）在平盤附近游走，三雄填息路艱辛。

2025-07-08 10:15
即使15%關稅、加計匯率後與解放日出口成本相當　衝擊出口與運輸業

即使15%關稅、加計匯率後與解放日出口成本相當　衝擊出口與運輸業

中經院院長連賢明3日透露，從英國的10%到越南的20%，台灣對等關稅應該和原先中經院所預估15-20％相去不遠，但有法人評估，即使台灣對等關稅從32%降至15%，但加計新台幣升值後，出口成本與4月2日解放日台灣關稅稅率被列為32%相當，製造業及海空運輸均受衝擊。

2025-07-08 13:36
對美關稅延長賽、台積電法說待開獎　法人：台股2萬2區間盤整

對美關稅延長賽、台積電法說待開獎　法人：台股2萬2區間盤整

川普政府7日公布首批14國關稅內容，日韓被課徵25%關稅，而台灣則不名單之上，法人認為，川普對台關稅尚未確定，有可能因部份細節尚未確定，有可能進入延長賽到8月1日才會塵埃落定，如果稅率落在15～25%是可被接受，除了關稅之外，台積電也將在7月17日登場，市場也在觀望，新台幣升值對其營運影響，以及未來營運展望，關稅、財報法說兩大不確定，造成市場觀望氣氛濃厚，指數將在22000點上下200點進行整理。

2025-07-08 11:43
官股加碼！國票金連兩天漲停　股價創一年多新高

官股加碼！國票金連兩天漲停　股價創一年多新高

市場傳出，財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金（2889），泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，可望逼近10%持股，激勵今（8）日國票金股跳空漲停以17.25元開出，創下2024年7月以來近高價位，至9點47分成交量達7.5萬多張，漲停委買仍有11萬多，股價連續兩天漲停，惟昨（7）日三大法人站在賣方，總計調節7742張。

2025-07-08 10:18
半導體廠家登看川普關稅「影響需求」　嘆匯損避險更頭疼

半導體廠家登看川普關稅「影響需求」　嘆匯損避險更頭疼

半導體設備大廠家登精密（3680）今日喜迎新北新據點家崎大樓落成，董事長邱銘乾在接受媒體聯訪時也針對關稅表示，關稅會造成需求減少，雖然家登的半導體產品沒有替代品，都是客戶付關稅，但還是會擔心影響採購總量，影響多少也還有待觀察，至於匯率問題，邱銘乾則坦言，確實有面對到匯損的問題，這點還在跟公司財務討論中。

2025-07-08 10:04
快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒　25鄉鎮市列一級

快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒　25鄉鎮市列一級

颱風丹娜絲雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停。經濟部水利署今（8）日中午對台中、彰化、南投3縣市共26地發布淹水警戒，其中包括彰化二林鎮、北斗鎮、鹿港鎮、員林市等25鄉鎮市皆因淹水嚴重，已列為一級。

2025-07-08 12:08
小資注意！4銀行活儲1元起息　13家存5000元有利

小資注意！4銀行活儲1元起息　13家存5000元有利

小資族靠新台幣存款理財大不易，銀行公會統計，38家銀行中，僅王道銀行、將來銀行、LINE Bank與樂天銀行活儲接受1元起息；加上台銀等13家銀行活儲起息設定在5000元，其餘提供活儲服務的業者多要求必須存滿1萬元才開始計息。

2025-07-08 06:03
川普關稅坐等放榜　謝金河：台灣沒有跟美國翻臉的空間

川普關稅坐等放榜　謝金河：台灣沒有跟美國翻臉的空間

美國總統川普針對第一波14國發出關稅稅率通知，台灣暫未列其中，財訊傳媒董事長謝金河以「川普的關稅驚嚇又在眼前」在臉書上發文指出，台灣的汽車關稅沒有日本那麼難解決，也有人認為是美牛，美豬及農產品的問題，這些項目產值都不大，但台灣沒有跟美國翻臉破局的空間。

2025-07-08 11:11

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒　25鄉鎮市列一級

還沒來電！台南、嘉義近19萬戶一片黑

快訊／川普關稅「含糖效應」！　日圓現鈔「0.2019」直奔史上最甜

樺晟前董座證實辭世　轉型廚餘回收力拚保住上櫃資格

快訊／無懼川普課25％關稅　日經開盤逆勢漲

小資注意！4銀行活儲1元起息　13家存5000元有利

關稅受惠受害台廠一文看　台股3大沙盤推演藏「需求透支」隱憂

川普關稅未提台灣！台積電跌10元至1070　台股下跌逾180點

存款族注意！新光銀台外幣聯名戶服務喊停　8月生效

台積電買點　達人2步驟抓出

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366