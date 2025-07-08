中美晶上半年營收近400億　創歷史同期次高

▲中美矽晶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／台北報導

中美矽晶(5483)今日公告六月合併營收達71.6億元，月增率12.72%，年增率5.07%。中美矽晶今年第二季合併營收202.3億元，較第一季成長4.43%，年增率1.68%。中美矽晶2025年上半年營收達396億元，接近400億元大關，達歷史同期第二高，2025年6月營收與第二季營收雙創歷史同期第三。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓(6488)今日亦公告六月營收，合併營收達57.2億元，月增率14.18%，年增率7.07%。環球晶圓今年第二季合併營收達160.1億元，較第一季成長2.65%，年增率4.45%。2025年上半年環球晶圓的累計合併營收為316億元，較去年同期成長3.91%。2025年6月營收、第二季及上半年營收皆創歷史同期第三。

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面對地緣政治、匯率與關稅政策等變動導致的全球經濟不確定性，客戶積極推動供應鏈在地化。環球晶圓憑藉橫跨全球9個國家、18個營運據點的佈局，強化當地供應能力，靈活回應市場變化，掌握急單及轉單契機，穩定提供各尺寸產品，協助客戶因應瞬息萬變的政經環境。目前，美國德州新廠、密蘇里廠與義大利廠的新建產線皆聚焦於先進製程用高階晶圓，已陸續送樣並開始少量出貨，預期可於今年下半年至明年上半年間擴大營收貢獻。除新廠外，全球多處既有廠區擴建計畫已投入生產，產線同樣聚焦於高附加價值、技術門檻較高的先進製程產品，這些擴產效益已開始穩定貢獻營收，亦有助提升產能使用效率與區域供應彈性。

環球晶圓善用全球生產網絡，在亞洲、美洲與歐洲三大洲都可提供從長晶、切片、拋光至磊晶製程的一站式解決方案，協助客戶分散風險、降低產品碳足跡，以因應各地法規與政策的變化。環球晶圓透過在全球六個國家策略性擴充高階產能，並對標產業市場趨勢與區域市場動能，為長期成長與全球競爭力奠定堅實基礎。

在再生能源領域，台灣太陽能市場近兩年受到案場進度不如預期，再加上來自東南亞等海外模組出口美國受阻，轉而出口台灣，太陽能市場面臨挑戰；惟雖內需市場需求不振，中美矽晶近期營運仍傳來佳音：太陽能電池已通過海外客戶驗證，預計逐步放量，挹注未來營收與獲利；再生能源服務方面，售電業務快速成長，客戶對綠電的需求殷切，目前集團已簽訂的長期售電合約累計規模可觀，預期未來售電業務營業額有望顯著成長。

配合全球淨零趨勢，中美矽晶積極拓展綠電售電版圖，涵蓋太陽能、風力、水力等多元再生能源解決方案。根據今年6月再生能源憑證中心公布的太陽能憑證統計，子公司續興與艾涅爾合計憑證總量名列前茅，顯示集團在再生能源領域布局已逐步開花結果，並形成具體成長動能。艾涅爾專精整合三型電廠綠電，已整合超過700座電廠、320MW太陽能電力，一年可供應企業逾4億度之綠電。今年已協助客戶取得逾5萬張電證分離之憑證，為憑證交易市場上半年單一最大的交易量體，2026年更將釋出100MW以上電廠現貨，助力企業加速邁向RE100目標。

中美矽晶集團聚焦發展再生能源、半導體與汽車元件等策略核心領域，運用全球營運網絡帶動集團資源共享與互利綜效，提升整體競爭力。集團關聯企業表現亮眼，2025年上半年營收朋程（8255）年增16.2%、台特化（4772）年增19.2%；宏捷科（8086）亦在終端市場波動中展現韌性，營收逐月穩步成長。

中美矽晶日前亦宣布由關聯企業台特化投資弘潔科技(未上市)，切入高階製程設備零件之超潔淨清洗、檢測、表面精密加工與再生新領域，串聯特殊氣體、材料、設備與製程服務的一站式能力，擴大對先進製程客戶的支援深度與靈活性，同步深化半導體製造與服務的雙軸布局，展現集團前瞻佈局高成長領域的決心。展望未來，中美矽晶與環球晶圓將持續強化在再生能源與半導體兩大領域的全球布局，發揮雙品牌優勢，打造具彈性、永續與競爭力的產業生態系，穩健推動集團長期成長。