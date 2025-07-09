郭台強25歲獨子接班千億集團　搶攻AI超車電子5哥

▲星科國際董事長郭守富日前接受本刊專訪，暢談AI帶給正崴的機會和挑戰。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年6月初，正崴集團董事長郭台強獨子郭守富，獨挑大梁召開發布會，親自介紹僅花7個多月就開發出的四足機器人，讓外界驚艷郭家2代實力。日前星科國際董事長郭守富接受本刊專訪，娓娓道出正崴集團正積極轉型，並期待在AI賽道超越電子5哥等兆元大前輩們。

郭守富畢業於美國西雅圖大學行銷系，25歲在父親敦促下回到正崴集團工作，主管多直呼他的英文名Freddy，年輕同仁暱稱他為「守富哥」，星科國際董事長之外，他的另一個身分則是正崴精密董事長（郭台強）特助，在外界眼中，他不僅是正崴的準接班人，更是帶領正崴轉型的關鍵人物。

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今年5月，郭守富首度在輝達GTC台北科技論壇登上舞台，帶著自家的四足機器人秀出正崴的AI實力。6月時，郭守富更獨挑大梁開記者會，介紹自家安控機器狗Jeff，從產品解說到媒體提問，通通自己來，雖然郭台強不久前才表示，「他（接班）還早，等我退休再說！」但一場記者會，郭守富完全展現集團接班人的架式。

在郭台強的支持下，去年郭守富主導了二個AI大案。一是收購美國安控品牌Luminys，隨後又與日商優必達共同成立全台算力最強的友崴超算中心，各自花費的時間不過3個月，星科國際更是只花7個多月就打造出巡檢機器狗。

郭守富在輝達台灣GTC大會上，秀出自家AI機器人開發成果。

短短1年多時間，就交出3張AI相關成績單，引起外界對這位正崴準接班人的注意。問起他為何要這麼心急投入？「如果我們現在不做，很可能就被那些善用AI的小公司超越！」郭守富更坦承，「外界談到台灣的電子五哥、六哥，都不會想到正崴，但AI給了正崴很好的機會，我希望正崴能在AI領域躋身為產業要角。」

當鴻海、廣達、緯創等科技大咖都在搶AI伺服器代工生意，從消費性電子與電腦周邊零組件發跡的正崴，又要如何在AI領域彎道超車？身為正崴AI總舵手的郭守富，要透過AI機器人助他突破產業排名與前輩們叫板。「機器人的價值不在外型，而是是否擁有『聰明的腦袋』。」郭守富點出關鍵。



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