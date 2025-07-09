想當郭台銘兄弟綜合體！　郭家二代25歲上位

▲星科國際董事長郭守富接受本刊專訪時表示「重點是把事情做好，讓公司持續成長，接班時機並不重要」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身為正崴集團董事長郭台強的獨子，星科國際董事長郭守富自然明白外界關心接班議題，也輕鬆回應「我和父親很有默契，重點是把事情做好，讓公司持續成長，接班時機並不重要。」面對優秀的郭家父執輩-父親郭台強與大伯郭台銘，郭守富則是想結合爸爸伯伯的優點，在AI賽道上走出自己與正崴集團的未來之路。

不同於鴻海創辦人郭台銘的子女，包括郭守正、郭曉玲都未在集團接班梯隊中，同為郭家二代的郭守富，求學時就很清楚，自己畢業後一定會回到集團，為接手父親事業做準備。面對本刊直球問起接班問題，郭守富表現一派輕鬆，「我和父親很有默契，重點是把事情做好，讓公司持續成長，接班時機並不重要。」

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郭守富的另一個身分是郭台強的特助，穿梭在集團各公司之間，問及他是如何看待自己的角色，郭守富形容「我的角色像是黏合物品的『膠水』，將不同部門拉到一起合作，整合不同事業單位的資源。」自己肩負的最大任務，「就是幫公司找到新產品、新方向，讓正崴在未來的十到十五年有所突破。」

除了董事長老爸郭台強，郭守富還有位赫赫有名、開創6兆元江山，人稱科技業成吉思汗的伯父—郭台銘。郭守富自己又是如何看待形象、作風迥異的二位父執輩，自己又想走哪一條路？

▲鴻海集團創辦人郭台銘（左）與胞弟郭台強（右）在科技業各擁一片天。

「我父親（郭台強）對人非常nice，也很尊重，還有他對新事物的包容力，讓我非常尊敬他。但伯父（郭台銘）對事業的企圖心和對工作的熱情，則是我希望能企及的。」言語之中，郭守富展現自己想綜合二家之長的企圖心。

問起父親有給郭守富什麼樣的期許與要求？郭守富瞇了一下眼，笑說：「進入集團以來，父親給我sink and swim（成敗靠自己）式的考驗，在大框架中讓我去摸索與成長。」

正崴雖然是代工起家，在美國求學的他，很清楚的看到父執輩建立的代工王國與品牌大客戶間的差異，在機器人產業萌發的階段，他必須搶占更高的位置，在市場上先卡位。「AI最重要的是掌握數據，並以客戶需求快速迭代產品，」他強調。「AI要先插旗，把經驗萃取出來優化，待得越久，累積的know how就越多。」



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