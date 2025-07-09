郭台銘的25歲侄子挑戰25年老員工　他回想就笑了

▲星科國際董事長郭守富25歲時，便自美國返回集團歷練。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

星科國際董事長郭守富25歲時，便自美國返回集團工作，被老爸正崴集團董事長郭台強送到自家線裝部門從基層做起，他也不諱言「一個25歲的人（指自己），要如何帶領一個資歷25年的員工？當然有很多問題啊。」回到集團的第ㄧ課，他體悟到「耐心」的重要，也從父親身上學到領導人的另一課「容錯」。

不同於許多企業家習慣把二代送往國際級企業見習，7年前，二25歲的郭守富被父親找回正崴，第一份工作就是安排到正崴發跡的線裝部門，從了解基層做起。

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「那時接下第一個專案，就是解決線材問題，整整花了1年半，從改善流程，到說服客戶完成驗證，連父親都沒想到，我能有耐心解決。」正因這一個案子，讓郭守富首度獲得父親的讚許。

雖然頂著老闆兒子的光環，但郭守富也是從基層做起，一路上碰到釘子也不少。「一個25歲的人（指自己），要如何帶領一個資歷25年的員工？當然有很多問題啊。」他邊回想邊笑著說。

「25歲的我急於求成，總希望能快點有所表現。『耐心』是我回台灣學到的第一課。」經歷7年的磨練，他自認「現在的我，更重視組織規劃，會檢視進度確認團隊跟上腳步，才能進一步談目標。」

「我剛回正崴時，也提過現在看來都很荒謬的案子，但我爸還是讓我嘗試，與其讓我放不下而耽誤時間，還不如讓我去犯錯來累積經驗，學會『容錯』也是父親給我上的另外一課。」他感佩地回憶。

當AI成為企業顯學，許多製造業員工擔憂會被AI取代、被消失。現在又被父親指派為轉型AI的舵手，看起來仍有點「嫩」、說起話來還夾雜著英文詞彙的郭守富，難道不會被基層質疑「打高空」嗎？

面對可能的質疑，郭守富並不迴避，立刻對員工說：「Let's try !（就去試）。」像是員工要交的例行報告，甚至是簡報，可以先丟給AI去修改後，再提報給他。「讓員工實際去用，他們會發現AI是提升效率的工具，而非取代他們，還會省下更多時間，用在更有興趣的業務上。」郭守富的想法和做法都很直接，也希望員工能一同成長。



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