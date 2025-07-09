日圓甜到沒邊！現鈔「0.2016」續破紀錄　10萬台幣多換7萬日圓

▲日圓現鈔。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普對等關稅效應橫掃金融市場，台銀日圓現鈔賣出價今（9）日續開甜甜價，上午9點10分、9點16分連掛兩盤「0.2016」又再度改寫史上最甜紀錄，10萬台幣換匯可較4月底多換逾7萬日圓，市場預期日圓現鈔賣出價「0.20」整數關卡岌岌可危，短期內仍有機會攻破。

台銀今日上午日圓現鈔賣出價0.2016，以新台幣10萬元可換到49萬6031日圓；而今年4月底日圓現鈔牌告曾來到「0.2351」，當時新台幣10萬元只能換到42萬5350日圓，相當於今日換匯可多換70681日圓。

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匯銀主管指出，美元指數持穩在97.582附近游走，日圓兌美元今日匯價來到146.85附近表現，而新台幣今日開盤只有小貶2.2分至29.09元，一來一回下，新台幣換匯更有甜頭。

除了日圓現鈔「暴甜」以外，台銀日圓即期賣出匯價也掛出「0.2001」史上新低水準，多家銀行牌告價盯緊台銀加碼優惠，牌告價甚至已看到「0.19」字頭。

分析師認為，日本大米市場保護措施讓美日關稅談判陷入僵局，在市場判斷日本不讓步的情形下，日圓持續走貶，而美元收益率連續第5天上漲，以及日本國債收益率因7月20日日本大選前的財政擔憂而大幅上升。