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日圓換匯驚見0.19　日本鼎泰豐「比台灣便宜」！他一算價格愣了

▲▼日圓兌美元。（圖／路透）

▲日圓續跌。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普對等關稅效應橫掃金融市場，台銀日圓現鈔賣出價今（9）日續開甜甜價，上午9點10分、9點16分連掛兩盤「0.2016」又再度改寫史上最甜紀錄，有網友指出，現在到日本吃台灣人氣餐廳鼎泰豐，比在台灣吃還便宜，蝦仁蛋炒飯台灣賣300元，但在日本只要台幣273元就能吃到。

有網友在Threads發文，台灣鼎泰豐的人氣餐點蝦仁蛋炒飯，台灣售價300元，日本則是1380日圓，換算成台幣只要273元，出現比台灣還便宜的價格，令他感到相當驚訝，「日本比台灣便宜的時代到了嗎？」

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原PO表示，難得在國外看到台灣品牌，販售價格比台灣還要低，「例如手搖、滷肉飯或其他餐廳，進軍日本後價格都會貴不少」，而近期日圓匯價持續走低，讓日本市場的台灣品牌出現價格比本地低的狀況。

貼文曝光，網友分享在日本吃鼎泰豐的心得，「鼎泰豐台灣跟日本是不同東西，味道差真多」、「因為她們有對日本人調過口味，有趣的是，日本人也覺得在台灣吃比較好吃」、「日本的炒飯不好吃啊，上次在橫濱吃過，實在差台灣太多」。

▲鼎泰豐炒飯。（圖／Angelo Su @Flickr CC BY 2.0）

▲鼎泰豐炒飯。（圖／Angelo Su @Flickr CC BY 2.0）

除了日圓現鈔「暴甜」以外，台銀日圓即期賣出匯價也掛出「0.2001」史上新低水準，多家銀行牌告價盯緊台銀加碼優惠，牌告價甚至已看到「0.19」字頭。

分析師認為，日本大米市場保護措施讓美日關稅談判陷入僵局，在市場判斷日本不讓步的情形下，日圓持續走貶，而美元收益率連續第5天上漲，以及日本國債收益率因7月20日日本大選前的財政擔憂而大幅上升。

關鍵字： 匯率關稅日圓餐廳美日

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