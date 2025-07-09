正崴少主郭守富壓力山大　每日工時15小時

▲星科國際董事長郭守富分享，每天起床第一件事情就是訓練AI軟體處理公事。

圖文／鏡週刊

星科國際董事長郭守富，不僅中文名字取得很威，還身為正崴集團董事長郭台強的獨子，在外界眼中，他就是富二代。郭守富自認「從我25歲就能接觸到的人事物，不是同齡人所能碰到，所以我很感謝、也覺得很幸運。」同時，他也承擔著高強度工作，一天工作15個小時，並因為父親的提醒放下了高中時期喜歡打的美式足球。

在外界眼中，郭守富就是不折不扣的富二代、人生勝利組，不回台灣工作也能在美國過上悠閒的生活，郭守富分享「很多同學，都問我為什麼回台灣工作，我想說的是，從我25歲所能接觸到的人事物，不是同齡人所能碰到，所以我很感謝、也覺得很幸運。」

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而郭守富的真實人生，幾乎每天都花超過15個小時在工作，據郭守富透露，每天起床第一件事，就是花30分鐘訓練AI軟體，接著與美國公司開視訊會議，白天時間留給正崴集團，推動AI與自動化，晚上則要與印度公司開會，不得不善用每一分鐘。同時他也是手機重度使用者，更笑言「已經不敢看手機統計自己每天使用幾個小時了。」

▲郭守富（左1）自美國學成歸國，25歲開始就在集團中歷練。（圖／翻攝自每日頭條）

身高190公分的郭守富，站在人群中非常顯眼，學生時期也是位運動健將。郭守富透露，自己高中時期是美式足球校隊，但父母常電話關切，要他保護好「腦子」。也讓他很清楚，自己總是要回到父親開創的事業，不如把精力放在事業上衝鋒陷陣。「先前還打籃球，我現在唯一的興趣，就是週末假日帶著小孩們去戶外跑跑步。」已是雙寶爸的他微笑說道。

自承是個Ｉ（Introvert，內向）人的他，在專訪中展現驚人的活力與敏銳的思維，驗證出那句「你必須要很努力，才能看起來毫不費力」。郭守富自述：「我回來，就是會一直在這裡，讓我的兒女也能接下一棒。」

郭家父執輩們打造代工江山，現在郭守富希望藉著AI大潮流讓正崴集團華麗轉型，從年方32歲的郭家二代郭守富的話語中，透露出早已在思索要給下一代什麼樣的未來。



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