川普政策翻轉美元信心　黃金、比特幣新一代多重資產基金迎戰貨幣新局

▲監管環境對加密貨幣日趨友善，擴大比特幣儲備量。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著美國總統川普重返政壇，市場持續關注其對外政策是否再度推動貿易保護主義與財政擴張，進一步削弱美元作為全球儲備貨幣的信任基礎，近期包括中國、俄羅斯與中東多國持續推動以本幣結算貿易，同時積極擴充黃金儲備，全球金融體系正逐步朝去美元化方向演進。

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富邦投信指出，美元信用基礎逐步動搖，全球央行與資產配置機構正重新審視外匯儲備結構。黃金與比特幣等替代型資產受到高度關注，其中黃金2025年初以來至7月4日已上漲逾27%；根據Bloomberg統計，全球前10大比特幣現貨ETF今年以來至5月底，平均每月獲得約16億美元淨流入，顯示避險與替代資產需求強勁。

此外，根據比特幣數據商Bitcoin Treasuries的資料，第二季期間全球上市公司共購入約13.1萬枚比特幣，季增18%；同期ETF持幣量增幅為8%，約11.1萬枚。比特幣購買量季增幅連三季超越ETF，主因在於監管環境對加密貨幣日趨友善，愈來愈多企業仿效策略公司的操作策略，擴大比特幣儲備量。

富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，隨著美元地位動搖，全球資金正積極尋找替代儲備資產，黃金與比特幣有望成為資金的長期配置標的，以納入黃金與比特幣ETF的新一代戰略思維來進行策略型資產配置。

根據Bloomberg資料顯示，2015年4月至2025年5月的十年期間，策略型資產配置累積報酬率達 131.44%，年化報酬率為8.75%，大幅超越傳統股債配置(股4債6)的70.44%累積報酬與5.92%年化報酬率，展現其長期投資優勢與超額報酬潛力。

