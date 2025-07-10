美麗島中古屋議價率飆至15%　小資挖寶1字頭價住市中心

▲美麗島生活圈是高雄早期發展生活圈，隨高鐵南延議題，商圈熱度再升級。。（圖／台慶不動產高雄六合中山加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

美麗島生活圈是高雄早期發展生活圈，區內美麗島站挾軌道優勢，往北一站到高雄車站，往南一站到中央公園站，隨高鐵南延議題，商圈熱度再升級。專家表示，該區新舊屋齡落差大，價差可達1倍，儘管受限貸影響，中古屋讓利幅度擴大至1成，買氣維持穩定。

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台慶不動產高雄六合中山加盟店店長楊智育表示，美麗島生活圈距離高雄火車站僅一站之隔，結合高雄火車站的交通樞紐優勢，近年受惠於高鐵南延，以及高雄車站大都更計畫等議題，加速車站周邊土地整合利用，未來新車站與台鐵公司合作，透過招商開發，規劃商場、商辦等，有效串聯周邊的生活圈，人口紅利可望逐年增加。

▲有部分買家轉向價格較低的舊大樓，以降低購屋門檻入住市中心，買氣維持相對穩定。（圖／台慶不動產高雄六合中山加盟店提供）

此外，亞洲新灣區的特貿三基地陸續動工，採中小坪數商辦設計，大幅填補南高A辦短缺的市場需求，刺激住宅與商圈轉型，近年包括茂德建設、永信建設近期積極插旗中山路沿線土地，永信入手單價高達315萬元，刷新高雄土地交易紀錄。

楊智育指出，該區交易以屋齡10年內的物件最為熱門，單坪均價約43萬元，屋齡10~20年大樓約30萬元，因區域發展早，也有不少30年以上大樓，均價約19萬元，價差最高可達一倍，楊智育說：「主因是市中心土地供給有限，地價取得成本高，推高新屋價格。」

▲台慶不動產高雄六合中山加盟店店長楊智育表示，部分中古屋主因具資金需求壓力或有明確換屋動機，議價空間加大，願意大幅讓利。（圖／台慶不動產高雄六合中山加盟店提供）

近期受央行祭出信用管制影響，預售市場成交量大幅下滑， 相較之下，跌幅遠高於中古市場。楊智育說：「部分中古屋主因具資金需求壓力或有明確換屋動機，議價空間加大，願意大幅讓利，成交量相對穩定。」部分中古屋議價幅度從去年9月第七波新用管制前的不到10%，近期已經擴大至15%。

且美麗島生活圈屬於南高蛋黃區，新舊屋齡價差大，部分小資買家轉向價格較低的舊大樓，以降低購屋門檻入住市中心，買氣維持相對穩定。

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