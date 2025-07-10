ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

晶片聖杯台積電　揭大而美法案有助半導體業者在美設廠

圖／先探投資週刊 提供

隨著《大而美法案》過關，將半導體投資抵免提升至35％，有助加速台積電等半導體業者在美設廠，在產能擴大之下，也將帶動廠務、設備、耗材等需求增加。

文／莊家源

美國政府為重振本土半導體產業、確保供應鏈韌性、與國家安全，總統川普在獨立紀念日當天，簽署了備受外界矚目的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill），該法令被認為是「美國史上最大規模的中產階級減稅法案」，可望降低大型科技企業與新創公司的研發成本，同時鼓勵資料中心的建設與資本支出，與增加國防預算支出，並維持美國的邊境安全。

《大而美法案》被視為是強化拜登時期推出的《晶片與科學法案》中半導體投資激勵措施的重要一步，其核心內容在於透過提高稅賦優惠比例，吸引全球半導體公司在美設廠，尤其是針對先進製程的晶圓代工廠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據法案內容，稅賦抵免比例已從原先的二五％提高至三五％，顯著降低了外國企業赴美設廠的成本。對於台灣的半導體業者而言，該法案的通過無疑是一項利多，像是台積電、環球晶等已宣布或開始布局美國市場的企業，將直接受惠於此法案，尤其是台積電在亞利桑那州的建廠計畫，有望獲得可觀的財政支持，加速建廠進度，進一步擴大其全球影響力。

半導體投資抵免上調至三五％

雖然《大而美法案》提供了稅賦抵免獎勵，但後續的晶片關稅政策也仍需密切關注，台積電等半導體業者已向美國政府建議以投資獎勵、延長投資抵免期限及減少監管障礙等方式提升美國半導體競爭力，並對潛在的晶片關稅或貿易限制表達憂慮。法人認為，若美國政府祭出晶片關稅，可能破壞美台半導體夥伴關係，影響美國在ＡＩ、高效能運算及行動通訊等先進應用的技術領先地位。

同時，關稅措施可能對美國自身技術創新與競爭力造成負面衝擊，進一步削弱美國實現本土製造目標的能力，台灣半導體協會、台積電及美國半導體業者均疾呼美國決策應謹慎，認為晶片關稅牽一髮動全身，可能成為影響全球科技產業的最大變數。

大摩認為，儘管美國尚未對台灣晶片課徵具體關稅，但台積電此前在美國的投資承諾有助於其獲得關稅豁免的可能性，隨著《大而美法案》的通過，該法案提供的稅收抵免政策將有效減輕台積電在美國擴廠所面臨的成本壓力，進一步降低其獲利挑戰。

大摩預估，台積電第三季營收在第二季提前拉貨潮的影響下，單季營收僅季增三％，再加上近期新台幣匯率強力升值，將不利台積電營收表現。不過，在ＡＩ需求的強勁支撐之下，台積電有望在七月十七號舉行的法說會中，上調全年美元營收成長預估，從目前市場共識的的年增二五％左右，調高至近三○％，展現其在ＡＩ市場需求推動下的成長潛力。在明年展望方面，大摩認為，在ＡＩ需求的帶動下，台積電明年美元營收年增率仍可維持二○％之上，資本支出則維持在四○○億美元左右，大摩持續看好台積電並將其列為投資首選，給予目標價一二八八元。

台積電為了避開川普政府的關稅問題，提出了一項在美國新增一千億美元的投資計畫，若再加上拜登政府時期的六五○億美元投資計畫，總金額將高達一六五○億美元。去年底，台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠已量產Ｎ４製程，其良率已達到與台灣廠相當的水準，台積電將亞利桑那州第二座晶圓廠的量產進度提前至二○二七年，以滿足客戶需求，提高供應彈性。目前第二座晶圓廠則將採用Ｎ３製程，已完成建設，並根據客戶對ＡＩ的相關需求加速量產進度。

台積電美國廠開始量產

法人指出，為因應超微（AMD）和蘋果（Apple）等客戶對亞利桑那州廠三奈米和二奈米的需求，台積電原定二六年第四季進行的第二廠Ｐ２Ａ移機計畫，已通知供應商提前至今年九月進行，整體時程提前了一年。因此，亞利桑那州第二廠的三奈米製程將於二七年底量產，而第二期產線Ｐ２Ｂ則預計二八年量產二奈米，仍晚於新竹和高雄廠的量產時間。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2360期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

推薦閱讀

群創傳關南科五廠　公司證實：因應市場調整產能結構整併至其他廠

群創傳關南科五廠　公司證實：因應市場調整產能結構整併至其他廠

面板大廠群創（3481）今日傳出將逐步關閉旗下的南科5廠，並計劃在2026年中前遷出產能，對此群創今日證實回應，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠。

2025-07-10 16:05
大立光Q2獲利大減84%「EPS僅7.73元」　林恩平認：匯損影響大

大立光Q2獲利大減84%「EPS僅7.73元」　林恩平認：匯損影響大

光學鏡頭大廠大立光（3008）今（10）日舉行法說會，公布2025年第二季財報，受到新台幣急升衝擊，單季認列高達42.2億元匯損，拖累稅後淨利僅10.32億元，較第一季大減84%、年減77%，每股盈餘（EPS）降至7.73元，創下2012年第二季以來新低。

2025-07-10 15:22
快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%、年增26.9%

快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%、年增26.9%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 6 月營收報告。2025 年 6 月合併營收約為新台幣 2,637 億 900 萬元，較上月減少了 17.7%，較去年同期增加了 26.9%。

2025-07-10 13:40
南亞科Q2營收季增46%但匯損拖累每股虧1.32元　下半年拚轉盈

南亞科Q2營收季增46%但匯損拖累每股虧1.32元　下半年拚轉盈

記憶體廠南亞科技（2408）今（10）日公布2025年第二季自結財報，單季營收105.26億元，季增46.4%、年增逾40%，創下近六季新高，主要受惠出貨量大增。不過，在DRAM平均售價季減中個位數百分比，加上新台幣急升帶來匯兌損失，單季仍虧損41.09億元，每股虧損達1.32元，為連續第七季陷入虧損。

2025-07-10 15:08
輝達9月傳推中國專屬AI晶片　黃仁勳預計訪中釋善意

輝達9月傳推中國專屬AI晶片　黃仁勳預計訪中釋善意

NVIDIA近日傳出擬於9月推出一款專為中國市場設計的全新AI晶片，以因應美國持續收緊的出口管制政策，並爭取在中國這個價值高達500億美元的AI市場維持關鍵地位。知情人士透露，執行長黃仁勳也預計於近期訪問北京，與中國高層會晤，重申NVIDIA對中國市場的承諾。

2025-07-10 11:53
債蛙竄逃！受益人連6黑刷今年新低　逾15萬人不玩了

債蛙竄逃！受益人連6黑刷今年新低　逾15萬人不玩了

債券ETF今年來逆風不斷，債券ETF受益人數連6周減少，根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續6周減少，上週共減少2913人，整體今年來減少15萬510人，總受益人來到195萬1065人，續創下今年來新低紀錄。

2025-07-10 11:31
台達電飆天價！市值衝上1.25兆超車富邦金　外資調高目標價

台達電飆天價！市值衝上1.25兆超車富邦金　外資調高目標價

電源供應器大廠台達電（2308）寫下史上最強6月營收，今（10）日早盤股價衝高至485.5元創下歷史新高，市值突破1.25兆，超車富邦金（2881），排名第四；同時美系外資在最新出爐的報告中看好台達電表現，將目標價由485元調高至 530元，重申「加碼」評等。

2025-07-10 11:02
高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

大華銀投信近日諸多業務有所缺失遭金管會檢查局處以糾正，其中一項違規「配發資本利得平準金」引發市場熱議，市場直言，今年以來高股息ETF配息金額驟減，如果是大華優利高填息30（00918）以不得配息科目來維持單季配息率逾3%，年化配息率逾12%誘人成績，市場追捧，但早引發業界討論，下一次9月配息將面臨真金考驗時刻。

2025-07-10 00:02
台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

「護國神山」台積電（2330）今（10）日發放去年第4季現金股利，每股配4.5元，為市場注入1166.97億元現金，由於正值台積電創辦人張忠謀94歲生日，市場依張忠謀退休前揭露對台積電持股估算，今天的壽星張忠謀將接到5.62億元大禮。

2025-07-10 10:29
71萬股民揪心！00940配0.04元陷貼息　盤中失守9元

71萬股民揪心！00940配0.04元陷貼息　盤中失守9元

資產規模達1249億元，擁有71.1萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（10）日除息，每股配發0.04元，除息參考價9.02元，受到大盤小跌的影響，一度跌破9元關卡，最低來到8.99元，呈現貼息的狀態，此次股息分配於8月1日入帳。

2025-07-10 10:05

讀者迴響

熱門新聞

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

群創傳關南科五廠　公司證實：因應市場調整產能結構整併至其他廠

快訊／3縣市共14地淹水警戒　台南台東6地列一級

快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%、年增26.9%

畫面曝光！街口支付股權交易無效　法院前往街口金科執行查封

郭台銘的25歲侄子挑戰25年老員工　他回想就笑了

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366