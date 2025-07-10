油價與匯率雙重打擊　台塑四寶上半年合虧212億元

▲台塑四寶上半年合虧212億元、示意圖。（圖／資料照）

文／中央社

台塑四寶今天公布上半年自結財報，受到油價與匯率雙重打擊，包括台塑、南亞、台化、台塑化4大公司罕見全面虧損，合計上半年歸屬母公司淨損約新台幣212億元，相較去年同期獲利156.82億元由盈轉虧。

以伊衝突停火，國際油價回挫，台塑化的煉油事業，面臨在途及庫存的原料跌價損失，另外第2季新台幣兌美元匯率急升，台塑、南亞、台化皆面臨匯兌損失壓力；台塑四寶第2季合計淨損約250億元，把第1季的純益37.45億元全吃掉。

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台塑表示，第2季新台幣兌美元平均匯率較第1季升值，且第2季OPEC+產油國決議增產，以致原油及乙、丙烯價格下跌，加上中國新增石化產能持續開出，市場行情走弱。台塑第2季本業虧損15億元，比第1季虧損增加6億元，歸屬母公司淨損66億元，比起第1季小賺5044萬元由盈轉虧，單季每股稅後淨損1.04元。

累積台塑上半年歸屬母公司淨損約65億元，不如去年獲利15.85億元，每股淨損1.03元。

南亞表示，第2季公司本業營業利益13.1億元，其實比第1季明顯好轉，但受到台塑化等轉投資收益不佳，加上新台幣大幅升值產生高額匯損，導致歸屬母公司淨損41.2億元，比起第1季獲利4.53億元轉虧，單季每股稅後淨損0.52元。

累積南亞上半年歸屬母公司淨損36.7億元，每股淨損0.46元。

台化表示，第2季市場持續觀望美國關稅協商結果，且俄烏戰爭尚未平息，以色列及伊朗又爆發新衝突，國際局勢充滿變數，石化塑膠產品行情大幅震盪，供應寬鬆且新台幣匯率大幅升值，客戶維持剛需採購，壓縮產品售價成本去化困難，致營業損失擴大。

台化第2季歸屬母公司淨損68.21億元，相較第1季淨損4.43億元，虧損擴大，單季每股淨損1.16元。累積上半年歸屬母公司淨損72.63億元，每股淨損1.24元。

台塑化表示，第2季國際油品與金融市場波動劇烈，杜拜原油均價比第1季下跌每桶10美元，跌幅增加而產生購料與存貨損失。台塑化第2季歸屬母公司淨損75.04億元，比起第1季獲利36.85億元，來回相差超過百億元，單季每股淨損0.79元。

累積台塑化上半年歸屬母公司淨損38.19億元，不如去年同期獲利77.58億元，每股淨損0.4元。