畫面曝光！街口支付股權交易無效　法院前往街口金科執行查封

記者陳瑩欣／台北報導

國內電支龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地方法院判決交易無效，須返還交易款，並准泰山假執行；法院依據泰山公司聲請，今天下午2點半由員警陪同前往台北市長安東路2段街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。

▲台北地院司法事務官（左一）今天率警方，前往街口支付母公司街口金融科技公司執行查封，泰山公司律師黃福雄（圖右戴眼鏡者）也在場。（圖／民眾提供）



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未料司法事務官抵達現場，街口集團各樓層員工臨時收到「居家上班」指示，紛紛離開辦公室，1樓入口處招牌也被抽走。街口支付范姓主管說，7樓辦公室是街口支付在使用，沒有街口金科的財產。泰山公司律師認為街口金科登記業務繁多，卻沒有任何員工在場，承租的辦公室及設備又都由街口支付使用，質疑街口金科迴避查封。司法事務官要求泰山公司律師再陳報相關查封資料。

▲7樓的街口金融科技公司標示（紅框處），臨時被抽走。（圖／民眾提供）

街口金融科技公司是全資主導「街口支付」的母公司，如今遭法院執行查封，甚至可能被債權人泰山公司進一步聲請拍賣，「海角36億」的追償風暴是否影響街口支付658萬用戶權益，成為各界關注焦點。

泰山公司2023年爆發經營權之爭，時任董事長詹景超被控為阻止市場派，炒作自家股價，賣掉金雞母全家便利商店持股，以36億元高價買進街口支付4成股權，罔顧股東權益。經營權易手，泰山公司股東向台北地檢署告發詹景超涉犯特別背信等罪，泰山公司也以街口支付交易案違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟。

▲台北地院今天前往街口金融科技公司執行查封，公司員工臨時接到「居家上班」的指示，紛紛離開辦公室。（圖／民眾提供）

今年5月，法院判決街口股權交易案無效，街口金科必須返還近36億元及5%年息，並准泰山繳交近12億元擔保金，啟動假執行。但法院向銀行調閱街口金科相關帳戶及股息紅利等所得，有5個帳戶執行無效果，銀行函覆有的結清、幾無往來、存款不足千元，當初匯入台新銀行的36億元也被全數轉走，成為流向成謎的「海角36億」。

街口金科創辦人胡亦嘉日前親上火線，強調股權交易合法合規，宣稱泰山換了經營團隊合約就不算，太離譜了！否認36億元憑空消失；並主張泰山是街口的股東，街口有權運用投資款。

泰山公司為維護自身權益，上週緊急向法院遞狀要求街口金科限期陳報財產，不排除進一步聲請管收負責人胡亦嘉。由於相關帳戶執行無效果，台北地院民事執行處依據泰山公司的聲請，今天下午前往台北市長安東路2段街口金科公司總部針對36億元的債權執行查封。

為保護債權人的利益，避免債務人拖延訴訟擴大損害，民事訴訟法設有「假執行制度」；在案件起訴後直到判決確定前，如果法院宣告假執行，債權人繳交一定金額的擔保金，就可以聲請查封拍賣債務人的財產。泰山公司根據法院查封情形，可依法聲請拍賣街口金科被查扣資產。

