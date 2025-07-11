251萬人被錢香醒！9檔ETF今入帳　00919最有感

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今(11)日將有9檔台股ETF配息入帳，預計共發放194.1億元現金股利，估251萬人一早被錢香醒，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）等基金規模皆在800億元之上，又以00919受益人逾130萬、平均可拿到9889元最多。

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除了00919、00713與00918以外，今日配息入帳的還包括凱基優選高股息30（00915）、富邦特選高股息30（00900）、中信綠能及電動車（00896）、第一金工業30（00728）、中信成長高股息（00934），預計2516416位受益人合計抱走194.1億元，其中以配息維持新高、年化配息率最高的00919一次可拿到9889元最多，若平均來看也等於每月有3296元的配息收入，預計有逾130萬位受益人加薪最有感。

ETF理財達人表示，台股ETF投資主題多樣化，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人，其中採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，特別值得投資人留意。

以00919為例，配息頻率採取3、6、9、12月每季配息，00919最近一次配息0.72元維持新高，觀察成立以來9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，滿足投資人打造穩定現金流的需求，因此深受許多投資人、存股族的喜愛。

00919基金經理人謝明志表示，除息後ETF的價格會下降，此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。不管是想賺價差還是領高息的投資人，都是值得考慮的時間點。而投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。

謝明志提醒，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。