國泰金上半年稅後淨利457.5億元EPS 2.88元　外匯價格準備達560億

群創傳關南科五廠 公司證實：因應市場調整產能結構整併至其他廠

面板大廠群創（3481）今日傳出將逐步關閉旗下的南科5廠，並計劃在2026年中前遷出產能，對此群創今日證實回應，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠。

大立光Q2獲利大減84%「EPS僅7.73元」 林恩平認：匯損影響大

光學鏡頭大廠大立光（3008）今（10）日舉行法說會，公布2025年第二季財報，受到新台幣急升衝擊，單季認列高達42.2億元匯損，拖累稅後淨利僅10.32億元，較第一季大減84%、年減77%，每股盈餘（EPS）降至7.73元，創下2012年第二季以來新低。

快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億 月減17.7%、年增26.9%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 6 月營收報告。2025 年 6 月合併營收約為新台幣 2,637 億 900 萬元，較上月減少了 17.7%，較去年同期增加了 26.9%。

南亞科Q2營收季增46%但匯損拖累每股虧1.32元 下半年拚轉盈

記憶體廠南亞科技（2408）今（10）日公布2025年第二季自結財報，單季營收105.26億元，季增46.4%、年增逾40%，創下近六季新高，主要受惠出貨量大增。不過，在DRAM平均售價季減中個位數百分比，加上新台幣急升帶來匯兌損失，單季仍虧損41.09億元，每股虧損達1.32元，為連續第七季陷入虧損。

輝達9月傳推中國專屬AI晶片 黃仁勳預計訪中釋善意

NVIDIA近日傳出擬於9月推出一款專為中國市場設計的全新AI晶片，以因應美國持續收緊的出口管制政策，並爭取在中國這個價值高達500億美元的AI市場維持關鍵地位。知情人士透露，執行長黃仁勳也預計於近期訪問北京，與中國高層會晤，重申NVIDIA對中國市場的承諾。

債蛙竄逃！受益人連6黑刷今年新低 逾15萬人不玩了

債券ETF今年來逆風不斷，債券ETF受益人數連6周減少，根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續6周減少，上週共減少2913人，整體今年來減少15萬510人，總受益人來到195萬1065人，續創下今年來新低紀錄。

台達電飆天價！市值衝上1.25兆超車富邦金 外資調高目標價

電源供應器大廠台達電（2308）寫下史上最強6月營收，今（10）日早盤股價衝高至485.5元創下歷史新高，市值突破1.25兆，超車富邦金（2881），排名第四；同時美系外資在最新出爐的報告中看好台達電表現，將目標價由485元調高至 530元，重申「加碼」評等。

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出 00918下次配息添變數

大華銀投信近日諸多業務有所缺失遭金管會檢查局處以糾正，其中一項違規「配發資本利得平準金」引發市場熱議，市場直言，今年以來高股息ETF配息金額驟減，如果是大華優利高填息30（00918）以不得配息科目來維持單季配息率逾3%，年化配息率逾12%誘人成績，市場追捧，但早引發業界討論，下一次9月配息將面臨真金考驗時刻。

台積電送5.62億大禮！ 張忠謀94歲生日迎股息入帳

「護國神山」台積電（2330）今（10）日發放去年第4季現金股利，每股配4.5元，為市場注入1166.97億元現金，由於正值台積電創辦人張忠謀94歲生日，市場依張忠謀退休前揭露對台積電持股估算，今天的壽星張忠謀將接到5.62億元大禮。

71萬股民揪心！00940配0.04元陷貼息 盤中失守9元

資產規模達1249億元，擁有71.1萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（10）日除息，每股配發0.04元，除息參考價9.02元，受到大盤小跌的影響，一度跌破9元關卡，最低來到8.99元，呈現貼息的狀態，此次股息分配於8月1日入帳。