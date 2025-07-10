國泰金上半年稅後淨利457.5億元EPS 2.88元　外匯價格準備達560億

▲國泰金外觀照。（圖／國泰金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
國泰金（2882）6月稅後淨利71億元，累計上半年稅後淨利達457.5億元，每股稅後盈餘（EPS）2.88元，國壽6月稅後淨利26.8億元，累計上半年稅後淨利達187.9億元。單月獲利持穩，主要反映經常性收益及國內外不動產半年評價利益挹注，今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。6月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為183億元及58億元，維持強勁增長動能。
為因應台幣升值之挑戰，金管會近期發布暫行措施，國泰人壽已申請適用責任準備金計提基礎調整措施，並增提外匯價格變動準備金約508億元，經核准後6月底外匯價格變動準備金餘額逾560億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。
資本方面，國壽6月淨值比達8%，RBC比率亦高於300%，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。
國泰世華銀行6月稅後淨利38.7億元，累計上半年稅後淨利233.8億元，年成長16%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數增長；今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，整體累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至6月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1200%，資產品質維持穩健。
國泰產險6月稅後淨利4.7億元，累計上半年稅後淨利續創同期新高達18.6億元，年成長42%，6月簽單保費39.4億元，累計簽單保費達205.7億元，年成長11%。車險藉由追蹤購車、換車客群，向客戶推行完整保障概念，累計簽單保費年成長7%；工程險積極參與綠能及公共工程等業務，累計簽單保費年成長36%；火險藉由密集走訪客戶，給予風險保障分析及服務，帶動累計簽單保費年成長15%。
國泰證券6月稅後淨利5億元，累計上半年稅後淨利17.8億元，單月獲利月成長80%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務給客戶。截至6月底台股累計經紀市占率4.3%。此外，複委託成交量年成長42%，維持複委託市占第一名。
國泰投信6月稅後淨利2億元，累計上半年稅後淨利14億元，年成長23%，總管理資產規模為2.17兆元，較去年同期成長12%。在中美進一步敲定日內瓦協議細節、聯準會暗示今年仍將降息2次、以伊停火、AI巨頭股價表現強勢等因素，帶動美股、台股6月上漲。台股多頭信心回籠，國泰台灣領袖50(00922)規模突破339億元，今年以來規模增加幅度高達6成；另外根據集保統計資料，國泰永續高股息ETF(00878)自然人受益人數蟬聯最多受益人投資的ETF。
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