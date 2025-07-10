新台幣升值影響　85度C母公司美食-KY六月營收14.2億元、年減5.6%

▲美食-KY。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

85度C母公司美食-KY（2723）公告自結六月合併營收新台幣14.2億元，年減5.6%。法人指出，若改以功能性貨幣分析（降低新台幣升值因素的干擾），美食-KY第二季營收較去年同期成長約3%，優於第一季的成長率（約1%）。

美食-KY表示，快速發展的美國市場，上半年持續繳出雙位數正成長，來客數更持續增加。門市拓展方面，延續年初進軍東岸紐約、紐澤西市場的動能，六月底開出第一間伊利諾州門市，正式宣告營運版圖擴展至美國中西部；展望下半年，美國市場目標開出超過五間全新門市，明年美國店數則可望突破一百間的門檻，持續貢獻美食-KY營收成長動能。

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法人指出，今年上半年合計，美國市場貢獻的合併營收占比達47%，穩居美食-KY最大市場；儘管帳面上的合併營收成長速度難免受到新台幣升值匯率換算的影響，但因海外市場採購成本及費用也主要與當地營收一致，等於自然避險。

法人預估，匯率波動對海外市場的獲利率並無太大影響。大陸市場受惠去年八月以來的產品改造策略，銷售動能逐漸看到改善；累計今年上半年當地貢獻的人民幣營收較去同期減少10.5%，較去年同期的表現大幅收窄。前六月合計，大陸市場則占合併營收37%。